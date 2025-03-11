Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası önemli mesajlar: Suriye’de mezhep kavgası isteniyor

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Biz 'herkes için barış, herkes için istikrar' dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi üzerinden çatışma gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalıştırılıyor. Bunun son örneğini komşumuz Suriye'de eski rejim artığı provokatörlerin mezhep kavgası çıkarmayı amaçlayan terör eylemlerinde şahit olduk. Cumhurbaşkanı Şara'nın yatıştırıcı olduğu kadar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair kararlı mesajlarını olumlu karşılıyoruz" dedi.



Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye'nin ilk günden itibaren izlediği dengeli tutarlı ve ilkeli tutumunun kıymeti bugün daha iyi anlaşılıyor. Rusyasız veya Ukraynasız bir barışın asla kalıcı olmayacağını her fırsatta vurguluyoruz. AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu hatırlatıyoruz.



BU YIL DAHA GÜÇLÜ BÜYÜYECEĞİZ

Erdoğan, "Yatırımlar ve ihracatın rüzgârını arkamıza alarak bu yıl daha da güçlü bir büyüme sergileyeceğiz. Borç yükümüz hafifledi. Risk primimiz düştü. Reel sektörün ekonomiye olan güveni yükselmeye başladı. İstihdam oranlarımız yükseliyor. Şubat ayında enflasyon %39'a geriledi. Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek.

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