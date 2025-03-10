Hurda teşviki 2025: ÖTV indirimi ve muafiyeti yasa tasarısı Meclis’ten geçti mi?

25 yaş üstü araç sahipleri dikkat! Hurda araç teşvikiyle ilgili yasa teklifi TBMM'de gündemde. Eski aracınızı hurdaya çıkararak ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç sahibi olma fırsatı doğabilir! Peki, yasa çıktı mı?

Fotoğraflar: AA

🔖 MECLİS'TE BEKLENEN YASA TEKLİFİ

Meclis'e sunulan hurda araç teşviki yasa tasarısı, 25 yaş ve üzeri eski araçların geri dönüşüme verilmesini ve bu kapsamdaki sahiplerinin bir defalığına ÖTV muafiyetinden yararlanarak yeni bir araç alabilmesini öngörüyor.

Henüz yasalaşmayan teklif hakkında spekülasyonlar da gündeme geldi. Bazı iddialara göre, yasa kapsamında 12 farklı yerli modelin ÖTV'siz alınabileceği öne sürülüyor. Ancak bu bilgilerin resmiyet kazanmadığı belirtiliyor.