36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunda flaş kaşkol detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik 13 farklı adres ile Yalova'da operasyon düzenlendi. 'Narkokapan-15' adı verilen 2 ayrı operasyonda 365 kilo kokain ele geçirildi, İstanbul'da 17, Yalova'da 6 olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kokainin, Güngören'deki bir tekstil atölyesinde ele geçirildiğini açıkladı.
Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)
MASKELİ ŞÜPHELİLER, 14 ÇUVAL KOKAİNİ KAYIKLARA TAŞIDI
28 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı. Uluslararası kokain ticaretinin gemiyle yapıldığı ve 365 kilo kokainin Yalova'dan İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Kanada'dan aldığı yükle yola çıkan Portekiz bandıralı gemi, İspanya ve Yunanistan'da yükünü boşalttıktan sonra bakım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneye çekildi.
Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)
Operasyondan 5 gün önce, 23 Şubat'ta sabaha karşı, geminin bulunduğu tersaneye kayıklarla gelen yüzleri maskeli şüpheliler, silah zoruyla, cep telefonları ve telsizlerini aldıkları Endonezya uyruklu 2 görevliyi odaya kapattı. Şüpheliler, gemideki jeneratörün bulunduğu bölmeye saklanan içi dolu 14 un çuvalını çıkartıp, geldikleri kayıklara taşıdı. Taşıma sırasında çuvallardan biri, gemideki boş havuza düşüp yırtıldı. Şüpheliler, çuvaldan çevreye saçılanları toplayıp, poşetlere koydu ve bu noktayı yıkadı. Odaya kapattıkları 2 kişiyi serbest bırakan şüpheliler, kayıklara yükledikleri çuvallarla tersaneden ayrıldı. Olay, odadan çıkan görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cep telefonu ve telsizlerinin çalındığı ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.