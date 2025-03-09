36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunda flaş kaşkol detayı

Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA) 9 AYRI SWAP ÖRNEĞİ İLE UYUŞTURUCU BELİRLENDİ

İhbar üzerine tersaneye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geminin kaptan köşkündeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzleri maskeli şüpheliler tarafından taşınan çuvallardan birinin düşüp yırtılması sonucu, çevreye yayılan maddenin toplanıp poşetlere konulduktan sonra o bölgenin yıkandığı görüldü. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, gemide narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Kamera görüntülerinde yıkandığı tespit edilen bölgeden 9 ayrı swap örneği alındı. Ayrıca aramada bulunan bir kaşkol da özel bir ekiple, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Swap örneklerinden çuvaldaki maddenin kokain olduğu ortaya çıkarken, kaşkolun sahibinin ise 'Uyuşturucu ticareti' suçundan çok sayıda kaydı bulunan yabancı uyruklu S.D. olduğu belirlendi.

Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA) AYNI GEMİYLE DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU TAŞINMIŞ

Soruşturma kapsamında, kokain taşınan Portekiz bandıralı gemi ile 2021 yılında da uyuşturucu ticareti yapıldığı, geminin daha sonra 2 kez el değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, olay gecesi Altınova Tersaneler Bölgesi'nden aynı firmaya ait bir başka geminin, Gürcistan'a hareket ettiğini de belirledi. Uyuşturucuların bu gemiye yüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiyi Heybeli Ada açıklarında durdurarak, Altınova'ya dönüşünü sağladı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine tersane bölgesi ve kara yolundaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Uyuşturucuların 3 araçla İstanbul'a götürüldüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA) 3'ÜNCÜ KAPTAN İLE KAŞKOLUN SAHİBİ DE TUTUKLANDI

İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-15' operasyonuyla, piyasa değeri 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokain piyasaya sürülmeden ele geçirildi. İstanbul ve Yalova'da gözaltına alınan 23 şüpheliden, Kanada'da gemiye yükleme yaparken sorumlu olan 3'üncü kaptan ile kaşkolun sahibi S.D.'nin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN