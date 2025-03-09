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36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunda flaş kaşkol detayı

İstanbul Emniyeti’nin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 36,5 milyon dolarlık Narkokapan-15 operasyonunun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin kimliği güverteye düşürdüğü kaşkolda yapılan DNA incelemesiyle ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 13:11 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 13:22
36,5 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonunda flaş kaşkol detayı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik 13 farklı adres ile Yalova'da operasyon düzenlendi. 'Narkokapan-15' adı verilen 2 ayrı operasyonda 365 kilo kokain ele geçirildi, İstanbul'da 17, Yalova'da 6 olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kokainin, Güngören'deki bir tekstil atölyesinde ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)

MASKELİ ŞÜPHELİLER, 14 ÇUVAL KOKAİNİ KAYIKLARA TAŞIDI
28 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı. Uluslararası kokain ticaretinin gemiyle yapıldığı ve 365 kilo kokainin Yalova'dan İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Kanada'dan aldığı yükle yola çıkan Portekiz bandıralı gemi, İspanya ve Yunanistan'da yükünü boşalttıktan sonra bakım için Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneye çekildi.

Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)

Operasyondan 5 gün önce, 23 Şubat'ta sabaha karşı, geminin bulunduğu tersaneye kayıklarla gelen yüzleri maskeli şüpheliler, silah zoruyla, cep telefonları ve telsizlerini aldıkları Endonezya uyruklu 2 görevliyi odaya kapattı. Şüpheliler, gemideki jeneratörün bulunduğu bölmeye saklanan içi dolu 14 un çuvalını çıkartıp, geldikleri kayıklara taşıdı. Taşıma sırasında çuvallardan biri, gemideki boş havuza düşüp yırtıldı. Şüpheliler, çuvaldan çevreye saçılanları toplayıp, poşetlere koydu ve bu noktayı yıkadı. Odaya kapattıkları 2 kişiyi serbest bırakan şüpheliler, kayıklara yükledikleri çuvallarla tersaneden ayrıldı. Olay, odadan çıkan görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cep telefonu ve telsizlerinin çalındığı ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.

Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)

9 AYRI SWAP ÖRNEĞİ İLE UYUŞTURUCU BELİRLENDİ
İhbar üzerine tersaneye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geminin kaptan köşkündeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzleri maskeli şüpheliler tarafından taşınan çuvallardan birinin düşüp yırtılması sonucu, çevreye yayılan maddenin toplanıp poşetlere konulduktan sonra o bölgenin yıkandığı görüldü. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, gemide narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Kamera görüntülerinde yıkandığı tespit edilen bölgeden 9 ayrı swap örneği alındı. Ayrıca aramada bulunan bir kaşkol da özel bir ekiple, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Swap örneklerinden çuvaldaki maddenin kokain olduğu ortaya çıkarken, kaşkolun sahibinin ise 'Uyuşturucu ticareti' suçundan çok sayıda kaydı bulunan yabancı uyruklu S.D. olduğu belirlendi.

Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)

AYNI GEMİYLE DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU TAŞINMIŞ
Soruşturma kapsamında, kokain taşınan Portekiz bandıralı gemi ile 2021 yılında da uyuşturucu ticareti yapıldığı, geminin daha sonra 2 kez el değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, olay gecesi Altınova Tersaneler Bölgesi'nden aynı firmaya ait bir başka geminin, Gürcistan'a hareket ettiğini de belirledi. Uyuşturucuların bu gemiye yüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiyi Heybeli Ada açıklarında durdurarak, Altınova'ya dönüşünü sağladı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine tersane bölgesi ve kara yolundaki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Uyuşturucuların 3 araçla İstanbul'a götürüldüğünün belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)Uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı (DHA)

3'ÜNCÜ KAPTAN İLE KAŞKOLUN SAHİBİ DE TUTUKLANDI
İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-15' operasyonuyla, piyasa değeri 36,5 milyon dolar olan 365 kilo kokain piyasaya sürülmeden ele geçirildi. İstanbul ve Yalova'da gözaltına alınan 23 şüpheliden, Kanada'da gemiye yükleme yaparken sorumlu olan 3'üncü kaptan ile kaşkolun sahibi S.D.'nin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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