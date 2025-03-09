PKK/YPG’nin İsrail’den yardım talebi BBC röportajında ortaya çıktı!

Kanlı terör örgütü PKK/ YPG'nin köşeye sıkışınca İsrail'den yardım istediği belirlendi. Bu yardım çığlığı, BBC'nin terörist elebaşı Mazlum Kobani ile yaptığı röportajda deşifre edildi.

Muhabir, Kobani'ye terör örgütü ile İsrail arasında temasların arttığına dair haberleri hatırlatıp Tel Aviv'den destek alıp almayacağı sorusunu yöneltti. Kobani, bu fikre açık olduğunu belirterek, "İsrail'in YPG'ye yönelik saldırıları önleyebileceğini" bildirdi. "Bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını ve takdir ettiklerini" ifade etti.