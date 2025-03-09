Emeklinin gözü Kabine’de! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. EMEKLİ İKRAMİYESİ MASADA 3 bin TL olan emekli ikramiyesinin Ramazan bayramında yeniden güncellenip güncellemeyeceği de Kabine toplantısında müzakere edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Takvim Foto Arşiv AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre emekli zammı için önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.