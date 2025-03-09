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Emeklinin gözü Kabine'de! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanacak. Kabinenin ana gündem maddelerini emekli ikramiyesi, Suriye'de yaşananlar, fahiş fiyat, başıboş köpek sorunu, Ukrayna'da barış arayışı oluşturacak.Kritik Kabine sonrası gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında olacak.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 12:21
Emeklinin gözü Kabine’de! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ MASADA

3 bin TL olan emekli ikramiyesinin Ramazan bayramında yeniden güncellenip güncellemeyeceği de Kabine toplantısında müzakere edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

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AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre emekli zammı için önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.

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Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı. Bakanlar ve AK parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu. Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Emekliye verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılacağı bekleniyor.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE SON DURUM

Toplantıda, İmralı ile başlayan süreç sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusu ve buna bağlı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de ele alınacak.

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UKRAYNA'DA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Kabine'de Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması ve görüşme ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

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BAŞIBOŞ HAYVAN SORUNU

Belediyelerin ve yerel yönetimlerin başıboş hayvanların toplanması ve bakımı noktasında yerine getirmesi gerektiği bazı yükümlülükler ele alınacak. Hükümet nezdinde atılacak adımlar Kabine'nin gündeminde olacak.

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FAHİŞ FİYAT YÖNETİMİ

Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat yönetimleri ve piyasadaki manipülasyona yönelik hamlelerin bertaraf edilmesi Kabine'nin bir diğer konu başlığı olacak.

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