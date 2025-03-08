Trump’ın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan’a!

ABD Başkanı Donald Trump, dört yıl içerisinde toplam 1 trilyon dolarlık alım yapması karşılığında ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştireceğini bildirdi.



S. Arabistan'a her gidişinde kârlı olarak geri döndüğünü kaydeden Trump, "Normalde ABD Başkanları ilk yurtdışı ziyaretlerinde İngiltere'ye giderler ama S. Arabistan'a son gidişimde 450 milyar dolar verdiler. Amerikan şirketleri 450 milyar dolar kazandı. Şimdi de onlara "Eğer ABD'li şirketlerden 4 yıl içinde toplam 1 trilyon dolarlık alım yaparsanız ilk size gelirim" dedim. Kabul ettiler. Bu yüzden ilk yurt dışı ziyaretimi Riyad'a yapacağım" dedi.



Trump bu arada Kanada ve Meksika'ya koyduğu vergiyi, bir ay süreyle ertelediğini bildirdi. CBS News'in bağlı olduğu ana şirket Paramount Global de Trump'ın açtığı 20 milyar dolarlık tazminat davasındaki iddiasını reddetti.

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