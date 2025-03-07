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İstanbul Bakırköy'de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu! İl Sağlık Müdürlüğü usulsüzlükleri tespit etti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Bakırköy'de özel bir hastanenin ameliyathanesinde ve yoğun bakımında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine, bu sağlık kuruluşunun faaliyetlerini geçici olarak durduruldu.

AA AA
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 19:06
İstanbul Bakırköy’de özel hastanenin faaliyetleri durduruldu! İl Sağlık Müdürlüğü usulsüzlükleri tespit etti

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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin denetimler sonucu, Bakırköy'de özel bir hastanenin ameliyathanesi ve yoğun bakımında çalışan personelin uygun nitelikte olmadığı tespit edildi.

Denetimde, ameliyathanenin anestezi doktoru ve teknikerinin bulunmadığı, Türkiye'de çalışma belgesi olmayan yabancı uyruklu bir anestezi doktorunun çalıştığı belirlendi.

Hastanenin faaliyetleri, Sağlık Bakanlığının kararıyla İstanbul Valiliğince, usulsüzlükler düzeltilene kadar geçici sureyle durduruldu.

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