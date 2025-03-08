Suriye’de devrik rejime bağlı unsurlar saldırı düzenledi: Çok sayıda ölü var!

Suriye'nin Lazkiye kentinde, devrik Beşşar Esad rejimine bağlı unsurlar, güvenlik güçlerine saldırı düzenledi. Suriye ordusu da tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine yolladı.



Devrik isyancılar, silahlarını teslim etmeyince çatışma çıktı. Suriye Ordusu'ndan 11 kişinin, isyancılardan da 59 kişinin öldüğü açıklandı. Bu arada Hafız Esad döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce de yakalandı.



Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemeli" açıklamasını yaptı.

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