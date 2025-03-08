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KONYA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Konya iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Konya’da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini imsakiye takvimi üzerinden öğrenebilecek. Teravih namazı ise her akşam, yatsı namazından sonra kılınacak. Günlük ezan vakitlerine erişmek isteyenler, takvim.com.tr üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Peki, Konya’da iftar saati kaçta? İşte güncel ezan saatleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 03:00 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 03:00
KONYA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Konya iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

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Konya'da 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç tutacak vatandaşlar, imsakiye takvimini takip ederek sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilirler. Teravih namazı, akşam namazının ardından kılınır. Günlük ezan vakitlerini, takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki Konya'da iftar saati kaçta? İşte ezan vakitleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KONYA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Konya'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:55'dur.

Konya'da 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süreçte, oruç tutacakların yeme içme işlemlerini bitirip oruca başlamaları gerekmektedir. Detaylı vakitler ve daha fazla bilgi için imsakiye takvimi takip edilebilir.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KONYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:50'de gerçekleşecek.

Konya'da 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimine göre duyurulmaktadır. Oruç tutanlar, sahurda niyetlerini edip oruçlarına başlar ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açarlar. İftar saati ve diğer ezan vakitlerini günlük olarak takip etmek için Diyanet'in yayımladığı takvim ve takvim.com.tr üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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