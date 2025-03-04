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Ayvansaray'da metrobüs arızası! Trafikte kuyruk oldu

İstanbul trafiği içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kaza yapan İETT otobüsleri yolda kalan metrobüsler arıza yapan metrolar... Bu kaza ve arızalara bir yenisi daha eklendi. Kadıköy istikametinde ilerleyen bir metrobüs Haliç Köprüsü girişindeki Ayvansaray durağında arıza yaptı. Arıza sonrası metrobüs yolunun her iki istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:53
Ayvansaray’da metrobüs arızası! Trafikte kuyruk oldu

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İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs yolunda yaşanan arıza ile çile katlandı.

Megakentte sabahın erken saatlerinde ana arterlerde ve caddelerde trafik yavaş ilerlerken, Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyretti.

İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu oluştu (AA)İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu oluştu (AA)

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy-Pendik arasında trafik iki yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yavaş ilerledi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Büyükçekmece ve Avcılar mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yolun Ankara istikametinde Bakırköy'den itibaren Haliç Köprüsü'ne kadar trafik yavaş seyrediyor. Köprü girişinde ise her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu oluştu (AA)İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu oluştu (AA)

TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş seyretti.

METROBÜS ARIZASI: UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Öte yandan, Kadıköy istikametinde ilerleyen bir metrobüsün Haliç Köprüsü girişindeki Ayvansaray durağında arıza yapması da metrobüs yoğunluğuna neden oldu.

Metrobüs arıza yaptı duraklarda yoğunluk oluştu (AA)Metrobüs arıza yaptı duraklarda yoğunluk oluştu (AA)

Arızalanan araç taralı alana çekilirken, metrobüs yolunun her iki istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Metrobüs arıza yaptı duraklarda yoğunluk oluştu (AA)Metrobüs arıza yaptı duraklarda yoğunluk oluştu (AA)

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 70'lere kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda da yüzde 55 civarında seyretti.

Büyükçekmecede İETT otobüsü yandı! Bir anda alev topuna döndüBüyükçekmecede İETT otobüsü yandı! Bir anda alev topuna döndü
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