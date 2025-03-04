Ayvansaray’da metrobüs arızası! Trafikte kuyruk oldu

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İstanbul'da, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs yolunda yaşanan arıza ile çile katlandı. Megakentte sabahın erken saatlerinde ana arterlerde ve caddelerde trafik yavaş ilerlerken, Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyretti.

İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu oluştu (AA) Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy-Pendik arasında trafik iki yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yavaş ilerledi. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Büyükçekmece ve Avcılar mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yolun Ankara istikametinde Bakırköy'den itibaren Haliç Köprüsü'ne kadar trafik yavaş seyrediyor. Köprü girişinde ise her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşandı.