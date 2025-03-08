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İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti

Ekrem İmamoğlu, kendini şimdiden Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. Türkiye’yi gezmeye niyetlendi. İstanbul’u ise bir kez daha çalışmayan metrobüse, yürümeyen merdivene, çöpe, çamura terk etti. Halka hizmeti unutan İmamoğlu, 5 yıl önce gerçekleştirdiği restorasyonu, yeniymiş gibi her yıl yeniden reklamını yapmaya koyuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti

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İstanbul'a kar yağdığında CHP'li Ekrem İmamoğlu ya tatile çıktı ya balıkçıya daldı. Defalarca İETT otobüsü yandı. İnsanlar duraklarda yığıldı. Kuyruklar üst geçitlere yayıldı. Bir türlü yürüyemeyen merdivenler, zaten herkesi bunalttı.

İstanbul'da zaman zaman biriken çöpler, vatandaşı rahatsız ediyor. (AA)İstanbul'da zaman zaman biriken çöpler, vatandaşı rahatsız ediyor. (AA)

Ama bu kadarla da kalmadı. Çöpler toplanmadı, yollar yapılmadı. Kaldırımda yürüyenleri bile elektrik çarptı! İmamoğlu yine de hiçbirini umursamadı.

İstanbul'da yürüyen merdivenlerin bozulması sık sık gündeme geliyor. (AA)İstanbul'da yürüyen merdivenlerin bozulması sık sık gündeme geliyor. (AA)

İstanbul'u bıraktı, Türkiye'yi gezip kendi reklamını yapacağını açıkladı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu partisinin 23 Mart'ta yapacağı ve tek aday olarak gireceği ön seçimle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşması kapsamında bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'yı ziyaret edeceğini duyurdu

İBB, 5 yıl önce gerçekleştirdiği restorasyonun her yıl yeniden reklamını yapmaya koyuldu. (Takvim.com.tr)İBB, 5 yıl önce gerçekleştirdiği restorasyonun her yıl yeniden reklamını yapmaya koyuldu. (Takvim.com.tr)

YENİ DEĞİL YİNE YAPTI
Kendini yollara vuracak olan İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka hizmeti unuttu! 5 yıl önce gerçekleştirdiği restorasyonu, yeniymiş gibi her yıl yeniden reklamını yapmaya koyuldu.

İBB, 5 yıl önce gerçekleştirdiği restorasyonun her yıl yeniden reklamını yapmaya koyuldu. (Takvim.com.tr)İBB, 5 yıl önce gerçekleştirdiği restorasyonun her yıl yeniden reklamını yapmaya koyuldu. (Takvim.com.tr)



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