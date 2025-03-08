İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti

İstanbul'a kar yağdığında CHP'li Ekrem İmamoğlu ya tatile çıktı ya balıkçıya daldı. Defalarca İETT otobüsü yandı. İnsanlar duraklarda yığıldı. Kuyruklar üst geçitlere yayıldı. Bir türlü yürüyemeyen merdivenler, zaten herkesi bunalttı.
İstanbul'a kar yağdığında CHP'li Ekrem İmamoğlu ya tatile çıktı ya balıkçıya daldı. Defalarca İETT otobüsü yandı. İnsanlar duraklarda yığıldı. Kuyruklar üst geçitlere yayıldı. Bir türlü yürüyemeyen merdivenler, zaten herkesi bunalttı.
Ama bu kadarla da kalmadı. Çöpler toplanmadı, yollar yapılmadı. Kaldırımda yürüyenleri bile elektrik çarptı! İmamoğlu yine de hiçbirini umursamadı.
İstanbul'u bıraktı, Türkiye'yi gezip kendi reklamını yapacağını açıkladı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu partisinin 23 Mart'ta yapacağı ve tek aday olarak gireceği ön seçimle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim Buluşması kapsamında bu hafta sonu İzmir, Kayseri, Adana ve Antalya'yı ziyaret edeceğini duyurdu
YENİ DEĞİL YİNE YAPTI
Kendini yollara vuracak olan İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka hizmeti unuttu! 5 yıl önce gerçekleştirdiği restorasyonu, yeniymiş gibi her yıl yeniden reklamını yapmaya koyuldu.
Balat'taki Tarihi Fener Evleri'nin yenilenme işlemi, 2021'den bu yana, tekrar tekrar vatandaşın gözüne sokuldu. Artık gına gelen İstanbullu, ortak sitemde bulundu: YETER