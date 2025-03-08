İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti

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İstanbul'a kar yağdığında CHP'li Ekrem İmamoğlu ya tatile çıktı ya balıkçıya daldı. Defalarca İETT otobüsü yandı. İnsanlar duraklarda yığıldı. Kuyruklar üst geçitlere yayıldı. Bir türlü yürüyemeyen merdivenler, zaten herkesi bunalttı.

İstanbul'da zaman zaman biriken çöpler, vatandaşı rahatsız ediyor. (AA) Ama bu kadarla da kalmadı. Çöpler toplanmadı, yollar yapılmadı. Kaldırımda yürüyenleri bile elektrik çarptı! İmamoğlu yine de hiçbirini umursamadı.