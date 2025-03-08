Baykar’ın ürettiği Kızılelma Türkiye’nin gururu oldu!

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayindeki atılımları, dünyanın dikkatini de çekti. Baykar da ürettiği hava araçlarını birçok ülke ihraç etti. Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından olan İtalyan Leonardo ile işbirliğine gitti.



İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Leonardo arasında imzalanan ortaklık anlaşmasının önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Baykar olarak İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo ile insansız teknolojilerde imzaladıkları ortaklık anlaşmasıyla geleceğin havacılık muharebesini geliştirme kapasitesini artırdıklarını ve aynı zamanda ortak bir savunma ekosistemi oluşturduklarını" bildirdi.



Bu anlaşmanın Rusya'yı paniğe sevk ettiği, AB üyesi ülkeler için büyük umut olduğu kaydedildi. Avrupa medyası, anlaşmayı "Tarihi umut" nitelendirdi:



FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: Avrupa kendini silahlandırıyor, Türkiye'ye ait insansız hava aracı yaklaşıyor.



FRANCE 24: Avrupa için çok önemli bir imza...



CORRİERE DELLA SERA: Rusya'nın hedefindeki Avrupa için tarihi anlaşma.



EL PAIS: Avrupa kendini

koruyacak.



STRATEJİK ORTAKLIK

Stratejistler Leonardo- Baykar işbirliğini "Yalnızca ticari bir anlaşma değil, aynı zamanda Avrupa'nın İHA yeteneklerini yeniden şekillendirebilecek ve Türk-Avrupa savunma işbirliğinin doğasını yeniden tanımlayabilecek stratejik bir ortaklık. İtalya için savunma sanayisini güçlendirme ve ABD'ye bağımlılığı azaltma fırsatı sunarken, Türkiye için ise Avrupa ile savunma bağlarını derinleştirme ve küresel İHA pazarındaki liderliğini pekiştirme yolunda önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

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