Başkan Erdoğan esnaf ve sanatkârlar ile iftar yaptı: Müjdeleri peş peşe sıraladı!

Başkan Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'na katıldı. Esnafa, etiket oyunu ve fahiş fiyat artışı uygulayanlara karşı meydanı boş bırakmamaları için çağrı yapan Erdoğan, müjdeleri art arda sıraladı:

Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkârlara kredi limitlerini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz.

İşyeri ve ticari amaç edinme kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz.

Sıfır araç yanında 0+5 yaş araçlarını da kredi için dahil ediyoruz.

TEZKOP kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyoruz.



"15 TEMMUZ İHANETİNE HEP BİRLİKTE KARŞI KOYDUNUZ"

Birileri mülteci düşmanlığı yaparken, Suriye'deki eski rejimin zulmünden kaçan ülkemize kaçan mazlumlara sizler iş verdiniz. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyondan izlerken 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz.