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Devlet Bahçeli'den "terörsüz Türkiye" teması: CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüştü. Terörsüz Türkiye hedefine doğru atılan adımlar kapsamında yapılan görüşmeyi Tanrıkulu duyurdu.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 23:16
Devlet Bahçeli’den terörsüz Türkiye teması: CHP’li Sezgin Tanrıkulu ile görüştü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (AA)CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (AA)

GÖRÜŞMEYİ TANRIKULU DUYURDU

Terörsüz Türkiye hedefine doğru atılan adımlar kapsamında yapılan görüşmeyi Tanrıkulu sosyal medya hesabından duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Süreçte herkesin katkısının önemli olduğunu ifade eden Tanrıkulu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Tanrıkulu'nun paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Tanrıkulu'nun paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık.

Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."

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