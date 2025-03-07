Devlet Bahçeli'den "terörsüz Türkiye" teması: CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÖRÜŞMEYİ TANRIKULU DUYURDU
Terörsüz Türkiye hedefine doğru atılan adımlar kapsamında yapılan görüşmeyi Tanrıkulu sosyal medya hesabından duyurdu.
Süreçte herkesin katkısının önemli olduğunu ifade eden Tanrıkulu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.
Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık.
Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."