Devlet Bahçeli'den "terörsüz Türkiye" teması: CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Süreçte herkesin katkısının önemli olduğunu ifade eden Tanrıkulu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.