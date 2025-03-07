Kayıp mimar Ece Gürel bulundu! Kalbi duran genç kadın yoğun bakıma alındı: Cevap bekleyen noktalar gizemini koruyor...

İstanbul'da mimar Ece Gürel, geçtiğimiz Pazar günü öğleden sonra evden çıktı. Arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj attı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Eşi Sezer Gürel ve arkadaşlarının ihbarı üzerine hemen arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Günlerdir aranan genç kadına dün sabaha karşı bir dere kenarında ulaşıldı. Telefonundan alınan son sinyalden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta uyur halde bulunan genç kadın, şoktaydı.



Tedavi sırasında kalbi duran genç kadın yeniden yoğun bakıma alındı. Ece'nin tedavisi devam ederken olayla ilgili hala cevap bekleyen noktalar vardı. Ekipler Ece Gürel'in bulunduğu noktaya düştüğü mü, düşürüldüğünü mü yoksa bilerek mi indiğini araştırmaya başladı.



Ayrıca Ece Gürel'in orman girişine 35 dakikalık mesafede bulunduğu vurgulandı. Bu durum da şaşırttı. Çünkü genç kadın kaybolsa da bir şekilde ana orman girişine yakındı. Ece'nin "Kayboldum" diye fotoğraf attığı yere ve göle de yaklaşık 500 metre mesafede bir alanda bulunduğu vurgulandı.

"VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ"

Genç kadını bulan ekipten Turan Altun, o anı şöyle anlattı: "Dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi."



TAM BİR MUCİZE

Ece Gürel'in ailesini programında ağırlayan Müge Anlı şunları söyledi: "Ece, çantasıyla montunun bulunduğu yerin 9 metre uzağında bulundu. Yani dolaşmış. Yine onlarca kişinin gezdiği yere, montuyla çantasının olduğu yere dönmüş. Bu tam bir mucize"



RAKAMLARIN SIRRI

Ece'nin eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabında yazan '91688 419 818719 914481' sayıları dikkat çekti. Bu sayıların ne anlama geldiği ise kısa sürede öğrenildi. Rastgele yazılmış gibi duran rakamların aslında Grabovoi Sayıları'nı temsil ettiği belirlendi.



Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan sayıların bir araya gelmesiyle iddiaya göre bir frekans oluşuyor. Bu frekansların bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor.