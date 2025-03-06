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Peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen genç kadının kaybı ile ilgili ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Günlerdir haber alınamayan Gürel sağ olarak bulundu. Ancak genç kadın bulunduktan yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti. Peki, bu süre zarfında nasıl yaşadı? Spiritüel inançları başına dert mi açtı? İşte gizemli olayın detayları...

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takvim.com.tr
Ece Gürel bulunduktan 1 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıktıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel bulunduktan yaklaşık 24 saat sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

KIYAFETLERİ OLAY YERİ İNCELEME TESLİM ALDI
Gürel'in, kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetleri, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından teslim alındı.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

Gürel'in vücudunda darp ya da cinsel istismar izine rastlanılmadığı öğrenildi. Gürel'in kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetler, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alınarak Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

"DUDAKLARI TİTRİYORDU"

Gürel'i bulan Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, o anları anlattı. Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu. Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" dedi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

ANNE KONUŞTU! ECE GÜREL NE YAŞADI?

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu da kızının durumuna ilişkin konuştu. Koçoğlu, "Görüşemedik şimdi yoğun bakımda dinlenmesi gerekiyor. Organları yorulduğu için. Bunu da atlatacağız. Sağlığına kavuşacak inşallah. İnanılmaz sevindim tabii. Kabus bitti, Kabus dağıldı." dedi. A Haber Muhabiri Kübra Kılıç, anneye babanın "Sevinç gözyaşı dökeceğim aklıma gelmezdi. Acı bir gözyaşı dökeceğime kendimi hazırlıyordum" sözlerini hatırlattı. Anne bu sözlere şöyle yanıt verdi:

Ben de ümidimi kaybetmiştim. Artık kötü senaryolar düşünüyordum. Gece nasıl yattım bilmiyorum.Kaç gündür uykusuzum. Olaya ilişkin tahminim yok. Olamaz da zaten. Gerçekleri ondan öğreneceğiz. Tahminlerle olmaz bu iş. Ne yaşadı? Neden bu hale geldi bilmiyorum? Bence yorulmuş. Görüntüsünü görmüşsünüzdür. Hipotermiye girmiş.

3 gün sonra bulunan kadının annesi konuştu

Ece Gürel bulunduktan 1 gün sonra hayatını kaybetti

ECE'Yİ GÖREN KİŞİ YAYINA ÇIKTI

Aile, 6 Mart tarihinde Müge Anlı'nın yayına katıldı. Anlı, Ece'nin bulunduğunu duyurduğu yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Ece'yi gören görgü şahidi Buse isimli bir kişi de yayına çıktı. Buse Hanım, Ece ile bir süre yürüdüklerini ve anormal bir davranışını görmediğini söyledi.

Ece Gürel sağ olarak bulundu!

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

Buse Hanım, yürüyüş sırasında çektiği son görüntüyü de paylaştı. Bölgede domuzlar olduğu bilgisine ulaşıldı.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

9 METRE UZAKTA BULUNDU! NASIL HAYATTA KALDI?

Anlı, Ece'nin montunun bulunduğu yerin 9 metre uzağında bulunduğunu açıkladı. Anlı, Ece'nin dolaştığını hareketsiz kalmadığını belirtti. Durumu değerlendiren Şevki Hoca," Hareketsiz kalmadığı için genç kadın hayatta kalmıştır" yorumunda bulundu. Anlı, "Dünkü yayının ardından ormandan çamurlar içinde bir kadının çıktığına dair telefonlar aldık. Biz bunları araştırdık. Birkaç saat daha geç bulunsa korkunç bir tabloyla karşılaşabilirdik. Aklımızda deli sorular var. Bu kızın başına ne geldi? Bir şey gelmiş olmalı. Polis ekipleri Ece'nin uyanmasını bekliyor" dedi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

"EŞİMİ GÖRÜNCE RAHATLADIM"

Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, "Eşimi görünce rahatladım" şeklinde konuştu. Gürel, "Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu" dedi.

Ece Gürel'in eşi gözyaşlarını tutamadı!

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

SAYILARIN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI

Eşine kavuşan Sezer Gürel, sosyal medya hesabından Ece Gürel ile olan fotoğraflarını paylaştı. Gürel, sosyal medya hesabında profil fotoğrafını da eşi ile birlikte yan yana oldukları bir fotoğraf olarak değiştirdi. Gürel, paylaşımda 'Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim.' ifadelerini kullandı. Sezer Gürel'in profilindeki sayılar da merak konusu oldu. Gürel'in profilindeki sayıların "Grabovoi Sayıları" olduğu öğrenildi. Bu sayıların içerisinde titreşimler bulunduğu iddia ediliyor. 23 binden fazla sayının anlamı olduğu biliniyor.

İşte Sezer Gürel'in profilindeki sayıların anlamı:

91688:Blokajları, Engelleri Kaldırma
419 818719 914481: Saygı Duyulan Bir Kişi Olmak

Ece Gürel bulunduktan 1 gün sonra hayatını kaybetti

KUZENİ KONUŞTU

Ece Gürel'in kuzeni Nurdan Ozan da açıklamada bulundu. Ozan, "Beklemek çok zor bir süreç Umudumuzu asla kaybetmedik. Sonunda güzel haberi aldık. Kaybolma haberini ilk aldığımda idrak edemedim. Şaka sandım. Montu olmadığı için hiptermi geçirmiş vücudunda çizikler var" dedi.

Ece Gürel'in kuzeni konuştu

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

Ece Gürel'in günlerdir ne yaptığı ve neden Belgrad Ormanı'na gittiğine dair soru işaretleri aydınlatılmayı beklerken, genç kadının ve eşinin spiritüel inançları kafa karıştırdı.

Kurtarılma anı kamerada

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

İşte süreç boyunca yaşananların perde arkası...

Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlıda aranıyordu
Ece Gürel sağ olarak bulundu! Kurtarılma anı kamerada: Yaşıyor yaşıyor | Müge Anlı'da aranıyordu

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

2 Mart Pazar günü öğle saatlerinde evinden "Biraz hava alacağım." diyerek çıkan Gürel, evine geri dönmedi. Ece Gürel'in kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. 35 yaşındaki genç kadın kaybolduğu gün niyetli olduğu öğrenildi. Hatta eşinin açıklamalarına göre, sahur yaparken aralarında gerilim yaşanmıştı. İşinden yeni ayrılan Gürel'in bu kararı evliliğinde soruna neden olmuştu. Gürel'in işten ayrılma nedeninin mobbing olduğu iddia ediliyordu. O gün dışarı çıkmasının ve hava almamak istemesinin temel nedeni de buydu.

Annesi iş yerinde yaşananları "Kızım avukatlık ofisinin açılışını yapıyor. İstanbul'a kar yağdığı gün kızım işe gidemedi bunu yöneticisine bildirmiş. O gün ofisi başka birisi açacakmış ancak açacak kişi anahtarı evde unutmuş. Bu nedenle ofis açılamamış. Yöneticisi bu duruma çok kızmış. Ece bu durum üzerine gurur yapıp sözlü olarak istifa etmiş." şeklinde özetledi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

Müge Anlı'ya katılan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, aralarında bir kırgınlık olduğunu doğruladı. Hatta eşine küs olduğunu da yayında açıkladı. Oturduğu Gültepe'den Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56'da indiği tespit edildi. Müge Anlı'nın ekrana getirdiği görüntülerde genç kadının gayet mutlu olduğu görüldü. Eşinin aktardığına göre, okuduğu üniversitenin de yakınlarda olmasından dolayı Ece Gürel'in amacı nostaljik bir yürüyüş yapmaktı. Yayın sırasında Müge Anlı, Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşmayı okudu. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda 'Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı.' dediği ortaya çıktı.

Ece Gürel bulunduktan 1 gün sonra hayatını kaybetti

Bu kulağa tuhaf gelen sözlerin Kızılderelilere ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Ailesi ve arkadaşları yayında Gürel'in spiritüel konularla ilgilendiğini söyledi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

TAROT FALI BAKIYORDU

Gürel'in hobi olarak astroloji, tarot falı, kurşun dökme ve hacamat ile ilgilendiği yayında ortaya çıktı. Hatta yayına kendisine tarot falı baktıran bir izleyici de katıldı. Yayına katılan izleyici, "Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

NEFES ÇALIŞMASI İÇİN Mİ GİTTİ?

Sezer Gürel eşinin böyle hobileri olduğunu doğruladı. Hatta bir miktar maddi karşılığı ya da hediye karşılığı alarak bu hobileri iş olarak da yaptığını söyledi. Ancak danışmanlık için dışarıda biriyle buluşacağına ihtimal vermedi. Sezer Gürel, eşinin nefes çalışması yapmak için ormana gitmiş olabileceğini söyledi.

Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Müge Anlı o detayları anlatmıştı! Başına ne geldi?

Gürel'in montu, çantası ve cep telefonu Belgrad Ormanı'nın içinde bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ailesi, genç kadının eşyalarının temiz olmasının altını çizdiler. Müge Anlı da eşyaların ilk yayından sonra yerleştirilmiş olabileceği üzerinde durdu. Pazar günü Belgrad Ormanı'nda bulunan insanlardan gelen haberlere göre ormanlık alanın çamur içinde olmasına rağmen Ece'nin eşyalarının temiz olması merak uyandırdı.