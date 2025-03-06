CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlük davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: Örgütün şemasına TAKVİM ulaştı!

İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de arasında olduğu 13 şüpheli, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklandı.



TAKVİM, suç örgütü olarak hareket eden örgütün şemasına ulaştı. 100 milyon liraya yakın kamu zararı oluşturduğu saptanan suç örgütünün şemasında en kilit isim Başkan Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş olduğu anlaşıldı. Gümüş'ün el konulan cep telefonundaki incelemede tüm verileri sildiği anlaşıldı. Gümüş'ün, Bilgi İşlem Müdürü Mert Kemerci'den ihale yapmadan ürün alınmasını ve ihalenin sonradan yapılmasını istendiği vurgulandı.



TANIKLAR ELE VERDİ

Tanık Kemerci, Gümüş'ün kendisine "Dosyasını sonra yaparsın" dediğini aktardı. Savcılık bu durumun 'adrese teslim ihale' olduğu kanaatine vardı. Gümüş'ün ifadesinde 65 bin TL maaş aldığını beyan etmesine rağmen, 200 bin TL kira bedelli bir rezidansta yaşadığı anlaşıldı.



Tanıklar, Başkan Köseler'in de belirli firmalara ihale verilmesi için baskı yaptığını, direnen çalışanların ise görev yerlerinin değiştirildiğini veya işten çıkarıldığını anlattı. Firma sahiplerini tanımadığını söyleyen Köseler'in ADL isimli firma yetkilisi Onur D. ile görüştüğü ortaya çıktı.

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