Başkan Erdoğan Külliye’deki kitap fuarını gezdi





CİNUÇEN TANRIKORUR BESTE KÜLLİYATI



Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, vefatının 20'nci yılı olan 2020'de müzisyen, ud icracısı, yazar ve bestekâr Cinuçen Tanrıkorur'un aziz hatırasına bu büyük sanatkârımızın sanatının daha iyi anlaşılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himaye ve teşvikleri ile Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı adıyla yayımlanan, 7 ayrı ciltten oluşan eser, ayrıca Türkçe ve İngilizce sunumuyla dünya müzik ve kültür tarihi için de büyük önem arz etmektedir.