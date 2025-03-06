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Başkan Erdoğan Külliye'deki kitap fuarını gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti kütüphanesine yeni kitaplar ekledi. Erdoğan aileleriyle fuarı gezen çocuklara harçlık verdi, fotoğraf çektirdi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 23:07 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 23:20
Başkan Erdoğan Külliye’deki kitap fuarını gezdi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın ramazan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın beraberindekilerle stantları gezerek, kitapları incelediği anlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Başkan Erdoğan çocuklarla fotoğraf çektirdi. (AA)Başkan Erdoğan çocuklarla fotoğraf çektirdi. (AA)

Başkan Erdoğan aileleriyle fuarı gezen çocuklara harçlık verdi, fotoğraf çektirdi.



Başkan Erdoğan, kütüphanesine yeni kitaplar eklerken Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı'nın fiyatını sordu.



CİNUÇEN TANRIKORUR BESTE KÜLLİYATI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, vefatının 20'nci yılı olan 2020'de müzisyen, ud icracısı, yazar ve bestekâr Cinuçen Tanrıkorur'un aziz hatırasına bu büyük sanatkârımızın sanatının daha iyi anlaşılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himaye ve teşvikleri ile Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı adıyla yayımlanan, 7 ayrı ciltten oluşan eser, ayrıca Türkçe ve İngilizce sunumuyla dünya müzik ve kültür tarihi için de büyük önem arz etmektedir.

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