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Edirne-Yunanistan sınırında güvenlik önlemleri artırılıyor! Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Göç İdaresi Başkanlığı, Edirne-Yunanistan sınır hattında fiziki engel sistemleri için çalışmaların başladığını duyurdu. Sınır güvenliğini artırmak amacıyla beton blok ve panel çitten oluşan bariyerler inşa edilirken Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri, terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 21:57
Edirne-Yunanistan sınırında güvenlik önlemleri artırılıyor! Göç İdaresi Başkanlığı’ndan açıklama geldi

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Edirne-Yunanistan sınır hattında fiziki engel sistemleri için başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlıktan, Edirne-Yunanistan sınır hattında fiziki engel sistemleri için başlatılan çalışmalara yönelik iddialarla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliğinin, hem ülke güvenliği hem de göç yönetiminin en önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Türkiye sınırının, "entegre sınır yönetimi" anlayışıyla ilgili tüm bakanlıkların ve bağlı birimlerin koordinasyonuyla korunduğu aktarılan açıklamada, Başkanlığa bağlı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünün de sınırlardaki fiziki ve teknolojik tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması için kararlılıkla çalıştığı ifade edildi.

Göç İdaresi Başkanlığından, Yunanistan sınırında başlatılan çalışmalara yönelik iddialara ilişkin açıklama. (Ekran Görüntüsü)Göç İdaresi Başkanlığından, Yunanistan sınırında başlatılan çalışmalara yönelik iddialara ilişkin açıklama. (Ekran Görüntüsü)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri, terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir. Yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu (FETÖ, PKK/KCK) ve 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu ve benzeri hapis cezası almış olan) olmak üzere toplam 2 bin 304 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştır."

"FİZİKİ ENGEL TİPLERİ VE YÜKSEKLİKLERİ DEĞİŞEBİLMEKTE"

Sınırların, uzman personel tarafından fiziki ve teknolojik sistemlerin desteğiyle sürekli izlendiği belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Milli menfaatlerimiz doğrultusunda tespit edilen ihtiyaçların karşılanması için gerekli planlama hızla yapılmaktadır. Arazi şartları, yol durumu ve risk algısına göre fiziki engel tipleri ve yükseklikleri değişebilmektedir. Fiziki engel sistemleri, kule, kamera ve benzeri diğer güvenlik sistemleriyle desteklenmektedir. Bu doğrultuda doğu ve güney kara sınırlarımızda yapılan fiziki engel sistemlerinin yükseklikleri, genel olarak 3-4 metrelik beton bloklar üzerine panel çit imalatı yapılmak suretiyle toplam 4-6,5 metreye ulaşmaktadır. Edirne-Yunanistan sınır hattında da risk değerlendirmeleri yapılmış ve 1 metrelik beton blok üzerine, 2 metrelik panel çit şeklinde fiziki engel sistemleri için çalışmalar başlatılmıştır."

Açıklamada, kesintisiz ve kararlı şekilde uygulanan düzensiz göçle mücadele stratejisi kapsamında, kaynak ülkelerdeki çalışmalar, sınırlarda alınan sıkı tedbirler, ülke içerisinde aralıksız devam eden denetim ve operasyonlar ile etkin şekilde yürütülen sınır dışı işlemleri sayesinde Türkiye'nin düzensiz göç rotası ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıktığı anlatıldı.

Açıklamada, "19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız ve sayılarını hızla 270'ye çıkardığımız Mobil Göç Noktası araçlarımız ile yapılan kimlik kontrollerinde ilk 3 ayda her 100 yabancıdan 74,5'i düzensiz göçmen çıkarken bu oran yüzde 2,7'ye düşmüştür." ifadelerine yer verildi.

Milli menfaatler, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerleri doğrultusunda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele etmeye, sınır güvenliği yatırımları yapmaya kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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