Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile doğalgaz hattı açılışını yaptı: Birlik mesajları yolladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ankara'da ağırladı. İki lider, video konferansla Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının açılışına katıldı. Günlük 2 milyon metreküp taşıma kapasiteli bu hat, Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacak. Enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak.

Erdoğan, törende önemli açıklamalar yaptı:



Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor.



Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz.



Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır.

Türkiye-Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.



ÇOCUKLARIMIZI 'DİJİTAL DADILAR'DAN KURTARALIM

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, "Oyalansınlar diye çocukların eline tutuşturduğumuz telefonlar, tabletler bağımlılık yapıyor. Gelin, çocuklarımızı bu 'dijital dadıların' elinden artık kurtaralım. Onları, bir spor ya da sanat türüyle tanıştıralım" dedi.