PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile doğalgaz hattı açılışını yaptı: Birlik mesajları yolladı!

Başkan Erdoğan, Iğdır- Nahçıvan doğal gaz boru hattının açılış töreninde dünyaya önemli mesaj verdi. “Türkiye- Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile doğalgaz hattı açılışını yaptı: Birlik mesajları yolladı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ankara'da ağırladı. İki lider, video konferansla Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının açılışına katıldı. Günlük 2 milyon metreküp taşıma kapasiteli bu hat, Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacak. Enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak.

Erdoğan, törende önemli açıklamalar yaptı:

Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor.

Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz.

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır.
Türkiye-Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız.

ÇOCUKLARIMIZI 'DİJİTAL DADILAR'DAN KURTARALIM
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, "Oyalansınlar diye çocukların eline tutuşturduğumuz telefonlar, tabletler bağımlılık yapıyor. Gelin, çocuklarımızı bu 'dijital dadıların' elinden artık kurtaralım. Onları, bir spor ya da sanat türüyle tanıştıralım" dedi.

Başkan Erdoğan ve Aliyevden Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattının açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız GardaşBaşkan Erdoğan ve Aliyevden Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattının açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız Gardaş
Başkan Erdoğan ve Aliyev'den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreninde önemli açıklamalar: "Yanındayız Gardaş"
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu
TCMB yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak! Anket sonuçlandı: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?
Türk Telekom
Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek?
Uzmanı açıkladı: Hem iftarda hem sahurda olması gereken 6 önemli besin!
Trump Hamas ve Gazze halkını hedef aldı! Soykırım tehdidi
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız Gardaş
Fenerbahçe’de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic’le 1 yıl daha
CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’in topu attığı Mansur Yavaş patladı: Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir
DEM Parti’deki kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! İmralı’dan dikkat çeken mesaj: 40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var
YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalan’ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu’ya yalvardı: İsrail’in desteğine açığız
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan’dan yok mu?
10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yapılan usulsüzlükler
CHP’de İşportacı Adnan kavgası! Mansur Yavaş’ın emaneti partiyi karıştırdı... En az 70 vekil Özgür Özel’e kırmızı kart çekti
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı
Suriyeliler evlerinde küle dönmüş cesetler buldu! Diktatör Esad yüzünden yıllarca ihbar edemediler
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti