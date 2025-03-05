SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan'la birlikte açacaklar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Ankara’yı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan ve Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış törenine canlı bağlantı ile katılacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 07:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapılması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan ile Aliyev (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ile Aliyev (Takvim.com.tr Arşiv)

Aliyev'in ziyareti, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da derinleşmesi ve bölgesel dengeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Başkan Erdoğan ile Aliyev (AA)Başkan Erdoğan ile Aliyev (AA)

KRİTİK HATTIN AÇILIŞI YAPILACAK

Ziyaret kapsamında, 25 Eylül 2023'te Erdoğan ve Aliyev tarafından temeli atılan Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni de canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek. Bu proje, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

500 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ TAŞIMA KAPASİTESİ

Yıllık 500 milyon metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamı karşılayacak.

Doğal gaz (AA)Doğal gaz (AA)

Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edilen üçüncü doğal gaz boru hattı oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: ABD Başkanı Trump Kongre’ye hitap etti: Zelenskiy masaya oturmaya hazır! Cinsiyet değiştirene ceza! Dikkat çeken Panama ve Grönland mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar
İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!
İstanbul’da bahar rüzgarları esecek! Sıcaklık 15-20 dereceyi buluyor! Meteoroloji 5 Mart hava durumu raporu
Emekliye ikramiye zamanı! Şartlar neler? Kim, ne kadar alacak? İşte merakla beklenen ödemenin detayları...
İsrail’den alçak propaganda! X’te Türkçe hesap açıp Türkiye’nin ilk harfini küçük yazdılar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun
Osayi Samuel’e ayrılık yolu gözüktü! Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte
Başkan Erdoğan Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu: Çocuklarla sohbet etti hediyeler verdi
Yardımlar durdu Zelenskiy pişman oldu! Trump açıklamasının arkasından İngiliz uyarısı çıktı
CHP İstanbul İl Kongresi’ne şaibe soruşturması! Delege borsası mercek altında: Özgür Çelik panikte Cemal Canpolat suskun
Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Güler’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?
Medya AŞ’de dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlı’nın 2 şirketine adrese teslim ihale
İşte CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi... WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu eşiyle uyurken evi basıldı dedi gerçek başka çıktı... Alaattin Köseler’in gözaltına alındığı anlar
Halk TV bilirkişiyi ifşa etmişti! Davada karar çıktı... Savcılıktan itiraz! Aylık gelirleri ne kadar?
Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…
Gazze’nin yeniden inşası için Mısır planı kabul edildi! 53 milyar dolarlık anlaşma
İşte DEM’in yol haritası! İmralı Heyeti Başkan Erdoğan’dan randevu isteyecek... Sırrı Süreyya Önder’den Çağrı YPG’yi de kapsar sözleri
Borsa manipülatörlerine operasyon: 17 gözaltı! Kirli oyun nasıl kuruluyor?