Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapılması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan ile Aliyev (Takvim.com.tr Arşiv) Aliyev'in ziyareti, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da derinleşmesi ve bölgesel dengeler açısından kritik bir dönemde gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşıyor.