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Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran için istenen ceza belli oldu! Hangi maçlarda bahis reklamı yapıldı?

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında, TV8, Exxen ve S Sport platformlarında yasa dışı bahis reklamlarının yayınlanması nedeniyle iddianame düzenlendi. Savcılık, Acun Ilıcalı ve Exxen ile TV8 yöneticileri için "kişileri yasa dışı bahis oynamaya teşvik" suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ederken, Sadettin Saran ve ekibi için ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istedi. Peki, yasa dışı bahis reklamlarının yer aldığı maçlar hangileri? Savcılığın hazırladığı iddianamede hangi tespitler yer aldı? Yayıncılar, bu reklamlara nasıl bir savunma yaptı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 17:02
Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran için istenen ceza belli oldu! Hangi maçlarda bahis reklamı yapıldı?

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Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

ACUN ILICALI'YA İLİŞKİN İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi hakkında düzenlenen iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Acun Ilıcalı (Takvim.com.tr Arşiv)Acun Ilıcalı (Takvim.com.tr Arşiv)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmaya resen başlandığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istenildiği kaydedildi.

HANGİ MAÇLARDA BAHİS REKLAMI YAPILDI?
İddianamede, RTÜK'ten gelen yanıta göre, 19 Kasım 2024'te oynanan Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasının TV8 Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ile Exxen Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısı tarafından yayınlandığı sırada, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği, bununla ilgili idari yaptırım uygulandığı anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen yazıya göre, 6 Ağustos 2024'teki LOSC (Lille)-Fenerbahçe, 14 Ekim 2024'teki İzlanda-Türkiye ve 6 Eylül 2024'teki Galler-Türkiye arasında futbol karşılaşmalarının özetlerinin Exxenspor YouTube kanalında paylaşıldığı bildirilen iddianamede, bu görüntülerde de benzer şekilde ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği ifade edildi.

İddianamede, özeti Exxenspor YouTube kanalında yayınlanan maçların tamamının RTÜK'ten temin edilerek incelenmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği, incelemeler neticesinde söz konusu bahis reklamlarının yayınlandığının tespiti yapıldığı kaydedildi.

NASIL SAVUNMA YAPTILAR
İddianamede, şüphelilerin ifadeleri özet olarak yer aldı.

Buna göre, şüpheliler, soruşturmaya konu olan maç yayınlarının, sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının müdahalesiz yayınlamakla mükellef olduklarını belirtti.

Maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediğini ifade eden şüpheliler, soruşturmaya konu olan reklamlardan yayıncının hiçbir geliri olmadığını kaydetti.

Şüpheliler, bununla beraber yasa dışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayını yapılmasının teknik açıdan mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasa dışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda kaldıklarını savundu.

BAHİS OYUNUNA "DİJİTAL UYUŞTURUCU" BENZETMESİ
İddianamede, soruşturmaya konu maç yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı aktarılarak, "dijital uyuşturucu" niteliğindeki bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Maç yayınlarında stadyum reklam panolarına fiziken veya sanal olarak yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının yayını izleyenlerce görülecek şekilde yayınlanmasının da yayıncı açısından suç teşkil ettiği de iddianamede belirtildi.

İddianamede, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu'nun zincirleme şekilde "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

SADETTİN SARAN İDDİANAMESİ
İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Saadettin Saran, Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren hakkında 1'er yıldan 5'er yıl 3'er aya kadar değişen oranlarda hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istendiği kaydedildi.

Sadettin Saran (Takvim.com.tr Arşiv)Sadettin Saran (Takvim.com.tr Arşiv)

RTÜK'ün savcılığa gönderdiği cevap yazısına değinilen iddianamede, 2023'te Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamının ruhsatsız olduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamlarının stadyum reklam panoları ve her iki kalenin yanına yerleştirilmesi yöntemiyle yapıldığının tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alan Kenan Saran ve Genel Müdürler Azade Zeynep Haksal ile Emre Eren'in savcılıktaki ifadelerinin özetine yer verildi.

Şüpheliler ifadelerinde, soruşturmaya konusu maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş veya spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla sorumlu olduklarını, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini iddia etti.

Yasa dışı bahis reklamlarından yayıncının hiçbir geliri olmadığını, bununla beraber reklamların sansürleneceği şekilde maçın yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı, böyle bir teknolojik imkanın mevcut olmadığını öne süren şüpheliler, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasa dışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda olduklarını belirtti.

"LA LİGA'YLA İLETİŞİME GEÇMİŞLER OLUMSUZ DÖNÜŞ ALMIŞLAR"
Şüpheliler ifadelerinin devamında, yasa dışı bahis reklamlarının yayınlanmasını engellemek amacıyla İspanya 1. Futbol Ligiyle (La Liga) iletişime geçtiklerini ancak yapılan yazışmalardan olumlu sonuç alamadıklarını bu durumu da kamuoyuna duyurduklarını dile getirdi.

İddianamede, söz konusu maç yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı anlatılan iddianamede "dijital uyuşturucu" niteliğindeki bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

"MAÇTA PANOLARA YERLEŞTİREN REKLAMLAR YAYINCI AÇISINDAN SUÇ TEŞKİL EDER"
Maç yayınlarında stadyum reklam panolarına fiziki veya sanal olarak yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının yayınlanmasının yayıncı açısından suç teşkil ettiği kaydedilen iddianamede, reklam veren ve reklamı kabul eden tarafın stadyumu işleten federasyon veya spor kulübü olmadığı belirtildi.

İddianamede şu değerlendirme yer aldı:

"Soruşturmaya konu yayınlar bakımından, yayıncı şirket genel müdür, yayın yönetmeni ve sorumlu müdürleri ile birlikte yayıncı şirket tüzel kişisini temsile yetkili ve şirketin yönetimi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında yetkili olan ve yasa dışı bahis reklamı içeren maçların yayınlanmasında bilgisi ve onayı mevcut olan yönetim kurulu üyelerinin de müştereken sorumlu ve kusur sahibi olduklarına dair yeterli şüphenin gelinen aşamada mevcuttur."

CEZA İSTEMLERİ
İddianamede şüpheliler Saadettin Saran, Alan Kenan Saran hakkında "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.

Şüpheliler Azade Zeynep Haksal, Emre Eren, hakkında ise aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

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