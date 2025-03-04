İstanbul Valiliği tarihi açıkladı! Beykoz Belediyesi Başkan Vekili seçilecek

İstanbul Valiliği, ihaleye fesat karıştırma suçunda tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine geçecek ismin belirlenmesi için Beykoz Belediye Meclisi'nin toplanacağı tarihi açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştır.
Alaattin Köseler, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nın 04.03.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45.maddesi hükümleri uyarınca, Beykoz Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 10 Mart 2025 Pazartesi günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.