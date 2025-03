Oscar’da Filistin çığlığı!

97. Akademi Ödülleri, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Basel Adra isimli genç bir Filistinli aktivistin, çocukluğundan bu yana Batı Şeria'daki Masafer Yatta bölgesinde İsrail ordusunun zorunlu göç politikasına karşı ortaya koyduğu direniş ve bu mücadelesinde onun sesini duyurmasına yardımcı olan İsrailli gazeteci ve film yapımcısı Yuval Abraham ile arkadaşlıkları üzerine kurulan "No Other Land" isimli belgesel, "En İyi Belgesel" ödülü aldı.



"VAHŞİ YIKIMA TANIKLIK EDİYORUZ"

Filistinli aktivist Basel Adra ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada, "İsrail işgali altında her gün yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ile karşı karşıya kalıyor ve bu korkuyla yaşıyor" dedi. Adra, "Dünyaya, bu adaletsizliğin durması çağrıları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Yahudi film yapımcısı Yuval Abraham ise "Gazze ve Gazze halkının uğradığı vahşi yıkıma, hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu sona ermeli" ifadelerini kullandı.



400 BİN YEDEK ASKERİ ORDUYA ÇAĞIRIYOR

İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı. Netanyahu seferberlik ilanıyla birlikte yeniden Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıya hazırlanıyor.

