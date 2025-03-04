SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Oscar’da Filistin çığlığı!

Filistin ve İsrailli aktivistlerin birlikte çektiği ve İsrail’in yıkımına karşı verilen mücadeleye odaklanan “No Other Land” belgeseli Oscar aldı. Filistinli aktivist Basel Adra ödül konuşmasında, “Dünyaya, Filistin halkına yönelik soykırımın sona ermesi için çağrılara devam ediyoruz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Oscar’da Filistin çığlığı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

97. Akademi Ödülleri, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Basel Adra isimli genç bir Filistinli aktivistin, çocukluğundan bu yana Batı Şeria'daki Masafer Yatta bölgesinde İsrail ordusunun zorunlu göç politikasına karşı ortaya koyduğu direniş ve bu mücadelesinde onun sesini duyurmasına yardımcı olan İsrailli gazeteci ve film yapımcısı Yuval Abraham ile arkadaşlıkları üzerine kurulan "No Other Land" isimli belgesel, "En İyi Belgesel" ödülü aldı.

"VAHŞİ YIKIMA TANIKLIK EDİYORUZ"
Filistinli aktivist Basel Adra ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada, "İsrail işgali altında her gün yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ile karşı karşıya kalıyor ve bu korkuyla yaşıyor" dedi. Adra, "Dünyaya, bu adaletsizliğin durması çağrıları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Yahudi film yapımcısı Yuval Abraham ise "Gazze ve Gazze halkının uğradığı vahşi yıkıma, hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu sona ermeli" ifadelerini kullandı.

400 BİN YEDEK ASKERİ ORDUYA ÇAĞIRIYOR
İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı. Netanyahu seferberlik ilanıyla birlikte yeniden Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıya hazırlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AB üyeliği için çok net mesaj: Türkiye’siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?
Akçeli işler adrese teslim ihaleler! İBB Medya AŞ’nin bilgisayarlarına el kondu | Kurultaya uzanan şaibe... Murat Ongun bu işin neresinde?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kur’an-ı Kerim bu ayda indi
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Getir
Gözü artık zirvede: Alex’i yakalayan En-Nesyri şimdi de Valencia’nın ensesinde! 8 gol daha atarsa rekor kıracak
Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMA’yı itekleyerek kaldırma görevi vermişti
İmralı’nın silah bırakma çağrısına Bakan Güler’den net açıklama: Temkinli akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır
AK Partili Ömer Çelik’ten Pazarlık yok taviz yok mesajı! Terörsüz Türkiye’ye sabotaj uyarısı: Bazı devletlere karşı teyakkuz halindeyiz
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
Papa’nın sağlık durumu nasıl? Vatikan açıkladı: İki kez akut solunum yetmezliği geçirdi
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
Fırtına’nın hasreti dinmedi! Konyaspor - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı
Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı haberi Kemalcileri kızdırdı! Kazan kaldırdılar: Rozet işportaya düşürülemez
İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu açıklaması: Diploması inceleniyor
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır