Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Bölgemizin parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan, Geleneksel Büyükelçiler ile İftar programına katıldı. "Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz" diyen Erdoğan, "Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Krizlerle çevrili coğrafyada enerji güvenliği, terörle mücadele ve gıda güvenliği konusunda kritik roller üstleniyoruz" şeklinde konuştu.



Orta Doğu'daki savaşa değinen Erdoğan, "İsrail ateşle oynuyor" ifadesini kullandı. "Bölgemizin 1 asır önce olduğu gibi tekrar yeni haritalar üzerinden parçalanmasına, dizayn edilmesine müsaade etmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Pusuda bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Erdoğan şöyle devam etti: Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürürken muhtemel çözümün ne Rusya ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz. Ateşe körükle gitmeden krize çözüm üretmeyi amaçladık.

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