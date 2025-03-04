"İhaleye fesat karıştırma' ile 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı.



İfadesinde aylık kazancının 120 bin lira olduğunu belirterek belediyenin kendisine verdiği makam aracı haricinde kullanımında olan menkul veya gayrimenkul mal varlığı olmadığını söyledi. Köseler Mimarlık ve Avrasya Birlik adlı iki firması olduğunu söyleyen Köseler, "Atamaların hiçbiri keyfiyetimde değildir. Görevlendirmelerde belediyenin yüksek çıkarını gözeterek alanında yetkin ve verimli olabileceğine inandığım personeli seçmeye gayret ettim" dedi.



Suçu müdürlere atan ve belediyedeki işleyişten bilgisinin olmadığını iddia eden Köseler, "Ben başkan olarak genel işleyişten, projenin tamamlanıp tamamlanmamasından sorumluyum" dedi. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, emniyete götürmüştü.



İBB MEDYA A.Ş.'YE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin ihalelerini gerekçe göstererek dün harekete geçti. Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi. Dün de polisler Medya A.Ş.'ye gitti, muhasebe kayıtlarının bulunduğu bilgisayara el koydu.



Beykoz Belediye Başkanı Köseler, emniyetteki sorgusunda suçu müdürlere attı, "Ben başkan olarak genel işleyişten, projenin tamamlanıp tamamlanmamasından sorumluyum" dedi.