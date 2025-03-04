Nafaka ve mal paylaşımı silbaştan değişiyor! Nafaka kalktı mı?

Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka ve uzun süreli boşanma davaları ile ilgili köklü değişiklikler yapılıyor. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler içeren bir yasa paketi hazırlanıyor.
YENİ DÜZENLEMELER NELERİ KAPSAYACAK?
Yeni yasa paketinde aile mahkemelerindeki uzun süreçlerin kısaltılması, nafaka sisteminin yeniden düzenlenmesi ve boşanma davalarının parçalanarak daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.
1. Nafaka Sistemine Yeni Model
• Bir gün evli kalan kişilerin ömür boyu nafaka ödemesinin önüne geçilecek.
• Nafaka süresinin belirli kriterlere bağlanması planlanıyor.
2. Boşanma Davaları Kısıtlama ve Ayrı Dava Sistemi
• Boşanma davasının daha hızlı sonuçlanması için mal rejimi, nafaka, velayet ve tazminat konularının ayrı davalar halinde görülmesi planlanıyor.
• Bu sayede taraflar, boşanma sürecinde mal paylaşımı veya nafaka gibi konuların kesinleşmesini beklemek zorunda kalmayacak.
3. Ara Buluculuk Sistemi
• Şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sistemi getirilecek.
• Tarafların mahkemeye gitmeden çözüm bulması sağlanacak.