Nafaka ve mal paylaşımı silbaştan değişiyor! Nafaka kalktı mı?

Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka ve uzun süreli boşanma davaları ile ilgili köklü değişiklikler yapılıyor. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler içeren bir yasa paketi hazırlanıyor.