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2025 Mart infaz düzenlemesi ve kısmi af son durum ne? 100 BİN MAHKUMA af çıktı mı?

Kamuoyunun gündeminde yer alan infaz düzenlemesi ve kısmi af beklentisi, Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketiyle birlikte tartışılmaya devam ediyor. Özellikle cezaevlerinde bulunan mahkumlar ve yakınları, yapılacak düzenlemelerin kimleri kapsayacağını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 10:58 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 10:59
2025 Mart infaz düzenlemesi ve kısmi af son durum ne? 100 BİN MAHKUMA af çıktı mı?

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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi kapsamında infaz düzenlemeleri ve kısmi af tartışmaları kamuoyunun gündeminde. Mahkumlar ve cezaevinde bulunan yakınları, yeni infaz düzenlemelerinin kapsamını ve potansiyel etkilerini merak ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya dair yaptığı açıklamalarda, yeni düzenlemenin "kısmi af" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KISMİ AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmalarda kısmi af tartışmalarına değinde bulundu. Tunç, "31 Temmuz 2023 itibariyle cezası kesinleşmiş mahkumların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Bu konuda talepler var ancak bu bir af olarak değerlendirilmemelidir. TBMM takdirine bırakılacak bir konu" dedi.

YENİ YARGI PAKETİ VE DÜZENLEMELER

Adalet Bakanlığı, infaz düzenlemelerini de kapsayan 10. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla önemli reformların yapılacağını belirtti. Yeni pakette, şu noktaların öne çıkması bekleniyor:

-Toplumun huzurunu ve sükunetini bozan suçlarla daha etkin mücadele edilecek.

-2 yılın altındaki suçlarla ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

-Denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamaları yeniden ele alınacak.

-Türk Ceza Kanunu'nda belirli suçlar için alt ve üst sınırlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.

GENEL AF YERİNE KİSMİ AF MI GELECEK?

Adalet Bakanlığı, genel bir af düzenlemesi yerine, belirli suç tarihlerine göre cezaevinde bulunan mahkumlara eşitlik ilkesi doğrultusunda yeni haklar tanıyabilir. Ancak Bakan Tunç, "Bu bir af değildir. Eşitlik ilkesi gereği bir düzenleme yapılabilir, ancak TBMM'nin takdirindedir" diyerek genel bir af beklentisinin doğru olmadığını ifade etti.

4. YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ VE GELECEK DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 5 ana amaç, 45 hedef ve 264 faaliyete yer verildi. Bu kapsamda:

-2 yıl ve altındaki suçlar için belirli süre cezaevinde kalma zorunluluğu getirilecek.

-Kamu hizmetinde çalıştırma seçenekleri gündeme gelecek.

-Yargı paketleri ile ceza adaleti sisteminde yeni reformlar hayata geçirilecek.

100 BİN MAHKUMA AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM'de görüşülecek olan 10. Yargı Paketi, cezaevindeki mahkumların koşullarını ve ceza adalet sisteminin işleyişini yeniden düzenleyecek kritik değişiklikleri içerecek. İlerleyen haftalarda 10. Yargı Paketi hakkında detaylar netleşecek. Güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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