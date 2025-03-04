Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi kapsamında infaz düzenlemeleri ve kısmi af tartışmaları kamuoyunun gündeminde. Mahkumlar ve cezaevinde bulunan yakınları, yeni infaz düzenlemelerinin kapsamını ve potansiyel etkilerini merak ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya dair yaptığı açıklamalarda, yeni düzenlemenin "kısmi af" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
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KISMİ AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmalarda kısmi af tartışmalarına değinde bulundu. Tunç, "31 Temmuz 2023 itibariyle cezası kesinleşmiş mahkumların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Bu konuda talepler var ancak bu bir af olarak değerlendirilmemelidir. TBMM takdirine bırakılacak bir konu" dedi.
YENİ YARGI PAKETİ VE DÜZENLEMELER
Adalet Bakanlığı, infaz düzenlemelerini de kapsayan 10. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla önemli reformların yapılacağını belirtti. Yeni pakette, şu noktaların öne çıkması bekleniyor:
-Toplumun huzurunu ve sükunetini bozan suçlarla daha etkin mücadele edilecek.
-2 yılın altındaki suçlarla ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.
-Denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamaları yeniden ele alınacak.
-Türk Ceza Kanunu'nda belirli suçlar için alt ve üst sınırlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.
GENEL AF YERİNE KİSMİ AF MI GELECEK?
Adalet Bakanlığı, genel bir af düzenlemesi yerine, belirli suç tarihlerine göre cezaevinde bulunan mahkumlara eşitlik ilkesi doğrultusunda yeni haklar tanıyabilir. Ancak Bakan Tunç, "Bu bir af değildir. Eşitlik ilkesi gereği bir düzenleme yapılabilir, ancak TBMM'nin takdirindedir" diyerek genel bir af beklentisinin doğru olmadığını ifade etti.