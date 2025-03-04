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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi kapsamında infaz düzenlemeleri ve kısmi af tartışmaları kamuoyunun gündeminde. Mahkumlar ve cezaevinde bulunan yakınları, yeni infaz düzenlemelerinin kapsamını ve potansiyel etkilerini merak ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya dair yaptığı açıklamalarda, yeni düzenlemenin "kısmi af" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraflar: AA KISMİ AF ÇIKACAK MI? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmalarda kısmi af tartışmalarına değinde bulundu. Tunç, " 31 Temmuz 2023 itibariyle cezası kesinleşmiş mahkumların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Bu konuda talepler var ancak bu bir af olarak değerlendirilmemelidir. TBMM takdirine bırakılacak bir konu" dedi.