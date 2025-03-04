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CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı!

İstanbul'un ilçelerinde yolsuzluk, rüşvet ve terör suçları kapsamında görevden uzaklaştırılan isimlere bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Halk Partili Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 12:51
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı!

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"İhaleye fesat karıştırma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı.

Alaattin Köseler görevinden uzaklaştırıldı!

NELER OLMUŞTU?
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alındı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edildi. CHP'li Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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