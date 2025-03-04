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11 ilde DHKP-C'ye operasyon: 30 gözaltı!

Terör örgütleri ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. İzmir merkezli 11 ilde silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 10:17
11 ilde DHKP-C’ye operasyon: 30 gözaltı!

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Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İzmir merkezli operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT koordinasyonunda terör örgütü DHKP-C'ye üye olma, örgütün eylem ve finansmanının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İzmir merkezli 11 ilde DHKP-C'ye operasyon

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince İzmir merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

30 GÖZALTI
Operasyonda gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 30'u yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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