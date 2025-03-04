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Deprem bölgesinde ilk kırsal uydu kent inşa edildi! 16 mahalle birleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay Kumlu'da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle doğal dokuyla uyumlu, yöresel mimariyle 692 köy evi inşa ettik." dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 23:26 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 23:28
Deprem bölgesinde ilk kırsal uydu kent inşa edildi! 16 mahalle birleştirildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen "kırsal uydu kentine" ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Hatay Kumlu'da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle doğal dokuyla uyumlu, yöresel mimariyle 692 köy evi inşa ettik. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Ahmet ağabeyimizin de dediği gibi 'Arkamızda babamız var, devletimiz var.'"

Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)

HATAY'DA 5 BİN 500'Ü AŞKIN KÖY EVİ TESLİM EDİLDİ
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutlarının yapımına devam ediliyor.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti kuruldu.

Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)

Betonarme ve çelik karkastan yapılan evler, 100 ile 125 metrekare aralığında 3+1 olarak inşa edildi. İnşası tamamlanan 692 köy evi hak sahiplerine etap etap teslim ediliyor.

Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)

Uydu kentte altyapı, zemin iyileştirmeleri ve yollar da hızla tamamlanırken; okul, sağlık ocağı ve ibadethane için de yerler ayrılıyor.

Hatay'da bugüne kadar 5 bin 554 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonunda bu sayının 10 bin 763'e yükselmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti deprem bölgesinde inşa edildi (AA)

Deprem bölgesinde ise bugüne kadar 32 bin 260 köy evinin yapımı tamamlandı. Yıl sonunda 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.

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