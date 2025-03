İsrail’den alçak propaganda! X’te Türkçe hesap açıp Türkiye’nin ilk harfini küçük yazdılar

TÜRKİYE BÖLGEDE OYUN DAHA GÜÇLÜ



Tel Aviv basını İsrail'in bu adımı Türkiye'nin bölgede oyun kurucu konumuna gelmesi sonrası attığını itiraf etti. Okuyucularına, "Ankara Suriye'ye daha fazla dahil olurken IDF Türkçe X sayfası açtı" başlığıyla duyuran The Times Of İsrael gazetesi, haberinde, "Bu, İsrail'in Suriye'deki Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir oyuncu haline geldiğini tespit etmesiyle birlikte geldi. Türkiye, hükümeti deviren isyancı gruplardan bazılarını desteklemişti." ifadelerini kullandı.