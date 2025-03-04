İsrail’den alçak propaganda! X’te Türkçe hesap açıp Türkiye’nin ilk harfini küçük yazdılar

İsrail ordusunun açtığı hesabın arka plan fotoğrafı (Sosyal medya hesabı) İSRAİL SON DÖNEMDE TÜRKİYE'DE PROPAGANDA FAALİYETLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI



Hesabın arka plan fotoğrafın İsrail ve Türk bayraklarına selam duran askerlerin durduğu görülürken Tel Aviv'in son dönemde Türkiye'ye yönelik propaganda faaliyetlerini genişlettiği dikkatlerden kaçmadı.





TÜRKİYE BÖLGEDE OYUN DAHA GÜÇLÜ



Tel Aviv basını İsrail'in bu adımı Türkiye'nin bölgede oyun kurucu konumuna gelmesi sonrası attığını itiraf etti. Okuyucularına, "Ankara Suriye'ye daha fazla dahil olurken IDF Türkçe X sayfası açtı" başlığıyla duyuran The Times Of İsrael gazetesi, haberinde, "Bu, İsrail'in Suriye'deki Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir oyuncu haline geldiğini tespit etmesiyle birlikte geldi. Türkiye, hükümeti deviren isyancı gruplardan bazılarını desteklemişti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)



Öte yandan hesabın ilk yaptığı paylaşıma Türkiye'den tepki yağdı. İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)



TÜRKİYE'YE TEHDİT ETMEYİ AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN



Bir vatandaş, "Allah şahit olsun ki kaybedeceksiniz" derken başka bir kullanıcı ise, "Türkiye'yi tehdit etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz Bu da böyle biline." sözleriyle tepki gösterdi.

İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)

BİR GÜN ANSIZIN YİNE GELECEĞİZ İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)



Türkiye'nin geçmişte ve gelecekte bölgede olacağını fotoğraflarla anlatan bir başka hesap ise, "Bir gün ansızın yine geleceğiz" diyerek İsrail'in yaptığı kirli hesaplara karşı uyardı. İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya) TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN