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İsrail'den alçak propaganda! X'te Türkçe hesap açıp Türkiye'nin ilk harfini küçük yazdılar

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Savunma Kuvvetleri sosyal medya platformu X'te Türkçe hesap açtı. Paylaşılan videoda Ordu Sözcüsü Binbaşı Arye Shalicar konuşurken çıkan alt yazıda, Türkiye'nin T'sinin bilerek aşağılama amaçlı küçük yazıldığı dikkatlerden kaçmadı. Tel Aviv basını İsrail'in bu adımı Türkiye'nin bölgede oyun kurucu konumuna gelmesi sonrası attığını itiraf ederken Türk kullanıcılar hesaba tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 23:21 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 23:34
İsrail’den alçak propaganda! X’te Türkçe hesap açıp Türkiye’nin ilk harfini küçük yazdılar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahada ve masadaki liderliğinin bölgedeki sonuçları sonrası paniğe kapılan İsrail'den beklenmedik bir hamle geldi.

KATLİAM ORDUSU SOSYAL MEDYADA TÜRKÇE HESAP AÇTI

Gazze'ye ölüm yağdıran siyonistler Savunma Kuvvetleri sosyal medya platformu X'te Türkçe hesap açtı.

İsrail'den alçak propaganda! X'te Türkçe hesap açtılar


Hesaptan yapılan ilk paylaşımda Ordu Sözcüsü Binbaşı Arye Shalicar'ın yer aldığı bir video yayınlandı. Paylaşımda, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır." denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabından yaptığı paylaşım (Ekran görüntüsü)İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabından yaptığı paylaşım (Ekran görüntüsü)

TÜRKİYE'NİN T'SİNİ KÜÇÜK YAZDILAR

Paylaşılan videoda Shalicar konuşurken çıkan alt yazıda, Türkiye'nin T'sinin bilerek aşağılama amaçlı küçük yazıldığı dikkatlerden kaçmadı. Hesabın Aralık ayında açıldığı ortaya çıkarken ilk paylaşım Mart ayında yapıldı.

İsrail'in son Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian, sosyal medyadan hesabı paylaşarak, "Türkçe IDF'ye hoş geldiniz! Lütfen takip edin, ilginç olacak. Lütfen paylaşın ve daha fazla insanın hikayemizin bir parçası olmasını sağlayın." diyerek propaganda yaptı.

İsrail ordusunun açtığı hesabın arka plan fotoğrafı (Sosyal medya hesabı)İsrail ordusunun açtığı hesabın arka plan fotoğrafı (Sosyal medya hesabı)

İSRAİL SON DÖNEMDE TÜRKİYE'DE PROPAGANDA FAALİYETLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI

Hesabın arka plan fotoğrafın İsrail ve Türk bayraklarına selam duran askerlerin durduğu görülürken Tel Aviv'in son dönemde Türkiye'ye yönelik propaganda faaliyetlerini genişlettiği dikkatlerden kaçmadı.



TÜRKİYE BÖLGEDE OYUN DAHA GÜÇLÜ

Tel Aviv basını İsrail'in bu adımı Türkiye'nin bölgede oyun kurucu konumuna gelmesi sonrası attığını itiraf etti. Okuyucularına, "Ankara Suriye'ye daha fazla dahil olurken IDF Türkçe X sayfası açtı" başlığıyla duyuran The Times Of İsrael gazetesi, haberinde, "Bu, İsrail'in Suriye'deki Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir oyuncu haline geldiğini tespit etmesiyle birlikte geldi. Türkiye, hükümeti deviren isyancı gruplardan bazılarını desteklemişti." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)

Öte yandan hesabın ilk yaptığı paylaşıma Türkiye'den tepki yağdı.

İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)

TÜRKİYE'YE TEHDİT ETMEYİ AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN

Bir vatandaş, "Allah şahit olsun ki kaybedeceksiniz" derken başka bir kullanıcı ise, "Türkiye'yi tehdit etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz Bu da böyle biline." sözleriyle tepki gösterdi.

İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)


BİR GÜN ANSIZIN YİNE GELECEĞİZ

İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)

Türkiye'nin geçmişte ve gelecekte bölgede olacağını fotoğraflarla anlatan bir başka hesap ise, "Bir gün ansızın yine geleceğiz" diyerek İsrail'in yaptığı kirli hesaplara karşı uyardı.

İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)İsrail'in Türkçe hesabına tepki (Sosyal medya)

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