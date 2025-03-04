Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 5 Mart 2025 tarihinde Ankara'yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi yapılması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan ile Aliyev (Takvim.com.tr Arşiv) KRİTİK HATTIN AÇILIŞI YAPILACAK

Ziyaret kapsamında, 25 Eylül 2023'te Erdoğan ve Aliyev tarafından temeli atılan Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni de canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek. Bu proje, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.