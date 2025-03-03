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Ukrayna konulu liderler zirvesi Londra'da gerçekleşti! Güvenlik garantileri ve kalıcı barış vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı Ukrayna zirvesi, Londra’da yapıldı. Toplantıda, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konular ele alındı. Fransa ve Almanya, Trump ile kavga eden Zelenski’ye sahip çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mart 2025
Ukrayna konulu liderler zirvesi Londra’da gerçekleşti! Güvenlik garantileri ve kalıcı barış vurgusu

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Londra'daki zirve geçtiğimiz günlerde Trump ve Zelenski arasında Oval Ofis'te yaşanan bağırışmanın "diplomatik bir başarısızlık" olduğunu ve Vladimir Putin'in "tek kazanan" olduğu yorumlarıyla başladı. Ardından konuklarını ağırlayan Starmer'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Almanya Başbakanı Olaf Scholz el sıkıştı.

BASKI DEVAM EDECEK
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Çekya Başbakanı Petr Fiala'nın Lancaster House'taydı. Von der Leyen bir öpücükle karşılandı. BBC Avrupalı liderlerin bugün "transatlantik ilişkileri çözmeyi ve potansiyel olarak Ukrayna için bir barış planının kilidini açmayı" umdukları yorumunu yaptı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya askeri yardım sağlama ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Barış anlaşması sağlanması durumunda ise Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin artırılacağını vurguladı. Başbakan Starmer, mevcut durumda daha fazla konuşmaya zaman olmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını dile getirdi. Starmer, Fransa ile birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etmişti.

BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvenin ardından "Umarım hemen ateşkes olur, arkasından da kalıcı bir barış antlaşması olur. Bizim önceliğimiz Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz" dedi.

ÇOCUK GİBİ AZARLADI
Dünyanın gözü önünde yaşanan ABD Başkanı Trump'ın Zelenski'yi azarlaması, dün Londra'daki Ukrayna zirvesinin de ana konusuydu. Avrupalı liderler Zelenski'ye sahip çıktı Kral Charles da onu ağırladı.

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