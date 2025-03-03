Ünlü şarkıcı Özcan Deniz sıkıntılı günlerin ardından Bakü’de ilk kez ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kalp spazmı geçirmiş ve magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında konser vereceği Bakü'de ilk kez ortaya çıktı.

Bakü dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Deniz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan Deniz, "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine. Kendi aile meseleme yani. Bazı gerçeklerle karşı karşıya kaldım" dedi. Gazetecilerin, "Her şey eskisi gibi olur mu?" sorusu üzerine ise Deniz, "Bilmem, hayat" ifadelerini kullandı.