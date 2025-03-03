Eşine refakat için İstanbul’a getirilmişti: HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son görüntüsü ortaya çıktı!

Türkiye'de "İç cepheyi sağlam tutma" ve "Terörsüz bir gelecek" için atılan adımlar hız kazandı. MHP lideri Devlet Bahçeli dikkat çeken telefon trafiklerine imza attı.

MHP lideri Bahçeli, Demirtaş'ı aradı (Takvim.com.tr)

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan sonra cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. Bahçeli sürece katkılarından dolayı Demirtaş'a hem teşekkür etti hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selahattin Demirtaş'a eşi ameliyat olduğu için refakat izni verildi (Takvim.com.tr)

DEMİRTAŞ, EŞİNE REFAKAT İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın ameliyatı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izniyle eşine refakat etmek için İstanbul'a getirildi.

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı paylaşıldı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İŞTE DEMİRTAŞ'IN HASTANEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ

Selahattin Demirtaş'ın hastanede çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafta Demirtaş'ı eşi Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder (AA)

Sırrı Süreyya Önder, Başak Demirtaş'ın geçirdiği rahatsızlık hakkında bilgi verdi.

Önder şunları söyledi:

"HERKESE DEMİRTAŞ AİLESİ VE BİZLER OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede sayın Demirtaş'ın, başkanımızın, avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi.

O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi. Biz de Pervin hanımla ikisine moral verdik. Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Doktorların hepsine teşekkür ediyorum. Hekimlerin ve o kattaki bütün personel seferber oldu. Hepsine Demirtaş ailesi ve bizler olarak teşekkür ediyoruz. Refakat eden güvenlik görevlileri çok zarif ve duyarlı davrandılar. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrası birkaç işlem daha yapılacak. İnanıyor ve güveniyoruz ki, Başak hanım tanıdığımız en güçlü kadın arkadaşlarımızdan, birisidir. Bunu da göğüsleyecektir."