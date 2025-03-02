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Aktütün faili PKK'lı Hamza Doğrul için mütalaa! 24 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 948 yıl hapis cezası talebi

23 şehit verdiğimiz Aktütün Karakolu saldırılarının faili olan ve 8 yıl önce İstanbul'da 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsle Çevik Kuvvet polisine saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı Hamza Doğrul için 24 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 948 yıl hapis cezası talep edildi.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 09:00
Aktütün faili PKK’lı Hamza Doğrul için mütalaa! 24 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 948 yıl hapis cezası talebi

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Hakkari'de 2008 yılında Mayıs-Ekim aylarında PKK'lı teröristler tarafından yapılan ve 23 şehit verdiğimiz Aktütün Karakolu saldırılarında yer alan 'Serkeft' kod isimli terörist Hamza Doğrul'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

8 yıl önce Bahçelievler'de yakalanan bomba yüklü minibüs (Takvim.com.tr)8 yıl önce Bahçelievler'de yakalanan bomba yüklü minibüs (Takvim.com.tr)

60 KİLO PATLAYICI YÜKLÜ MİNİBÜSLE YAKALANDI

8 yıl önce İstanbul'da 60 kilo patlayıcı yüklü minibüsle Çevik Kuvvet polisine saldırı hazırlığındayken güvenlik güçlerince yakalanan Doğrul hakkında, Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 24 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 948 yıl hapis cezası talep edildi.
8 yıl önce Bahçelievler'de yakalanan bomba yüklü minibüs (Takvim.com.tr)8 yıl önce Bahçelievler'de yakalanan bomba yüklü minibüs (Takvim.com.tr)

TERÖRİSTLERE KATIRLARLA MÜHİMMAT TAŞIDI

Mütalaada, her iki saldırıda da keşif faaliyetinde bulunan Doğrul'un PKK'lı teröristlere katırlarla doçka, bixi, Kalaşnikof taşıdığı, desteğe gelen TSK unsurlarına karşılık vermek üzere mevzide bekleme görevinde bulunduğu anlatıldı.

Duruşma savcısının mütalaasına karşı savunması sorulan Doğrul, saldırıya katılmadığını iddia etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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