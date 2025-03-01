Vali Davut Gül: 50 bin 300 aileye sosyal- ekonomik destek sunuluyor!

İstanbul Çocukları Vakfı, ihtiyacı olan çocukların daha iyi ve sağlıklı yetişmeleri için 12 proje hazırladı. Vakıf Başkanı İstanbul Valisi Davut Gül, proje tanıtım toplantısındaki konuşmasında hayırseverlerin de desteği ile çocuklara kol kanat gerildiğini anlattı. "Sosyal hizmetler, İstanbul'da 83 bin kişiye evde bakım parası veriyor. 50 bin 300 aileye de sosyal- ekonomik destek sunuyor. Devlet bu iki kategoride yılda 10 milyar liraya yakın para harcıyor" ifadesini kullandı.



Gül, "Türkiye Yüzyılı çocukları", "Kardeş aile", "Sokakta kimse kalmasın", "Engelsiz sınıflar, mutlu çocuklar" gibi projelerle vakfın, ihtiyacı olan ailelere yardım yaptığını hatırlattı. 39 ilçesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının da karşılandığını vurguladı.

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