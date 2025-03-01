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Teröristbaşı Öcalan’ın örgüte yaptığı çağrıya karşı Devlet yol haritası belirledi!

İmralı, “PKK kendini feshetmelidir” açıklaması yaptı. Ankara, yol haritasını çıkardı. “Bekle-Gör- Adım At” stratejisinin uygulanacağı vurgulandı.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mart 2025
Teröristbaşı Öcalan’ın örgüte yaptığı çağrıya karşı Devlet yol haritası belirledi!

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Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alana hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı. Bu topraklardaki ebedi kardeşliğimize gölge düşürmedik. Terör örgütünün bahaneleri ortadan kalktı. Emperyalizmin kanlı oyununu bozduk. Bu süreci baltalayacak her türlü provokasyona karşı tedbirlerimizi alacağız. Terörsüz Türkiye'nin kazananı 85 milyonun tamamıdır.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan PKK'ya yaptığı "silahları bırak, kendini lağvet" çağrısına karşı devlet ve iktidar da "Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını" netleştirdi. Bu süreçte "Bekle- Gör-Adım At" stratejinin uygulanacağı öğrenildi.

4-5 ay beklenecek. Süreç takip edilecek. Terör örgütü PKK, Avrupa ve diğer birleşenleri ne yapıyor, silahlar bırakılacak mı, terör örgütü kendini feshedecek mi bakılacak.

Haziran büyük oranda çağrıya uyulacağını, bazı grupların silah bırakmayabileceğini ancak bunların da zaman içinde marjinalleşerek yok olacağını tahmin ediyor.

İmralı'ya yapılacak ziyaretler bu süreçte de devam edecek. PKK'nın 1-2 ay içinde kendini feshetmesi bekleniyor. Fesih kararı alındıktan sonra teknik detaylar üzerinde çalışma yapılacak.

Örgütün elindeki silahların nasıl toplanacağı, sözde yönetici ve üyelerinin durumlarıyla ilgili başlıkları gündeme gelecek.
Sözde üst düzey yönetiminin Türkiye'ye dönmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak. Yabancı istihbarat örgütleri ve devletlerin süreci etkisiz hale getirmek, Türkiye'yi karıştırmak için bazı girişimler olabileceği değerlendiriliyor. Bunların önlenmesine ilişkin de gerekli oyun planları hazırlanıyor.

Süreçte gaziler ile şehit ailelerini kıracak, üzecek veya Öcalan'a af anlamına gelebilecek hiçbir adım atılmayacak. Umut hakkı benzeri düzenlemeler ancak tamamen silahların bırakılıp PKK'nın ortadan kalkması ile mümkün olabilecek.

Bu süreçler tamamlandıktan sonra "demokratik dönüşüm" adı altında adımlar TBMM'de atılacak.

BÜTÜN UZANTILAR SİLAH BIRAKMALI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanıdır" dedi. Ve ekledi: Terör örgütünün silahlarını bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun, Irak ve Suriye'deki bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendi kendisini feshetmelidir. Burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Milletimizin değerleri konusunda bir al-ver süreci söz konusu değildir.

NOKTA ATIŞI
Edinilen bilgiye göre, okunan metin uzun süren istişareler sonucu hazırlandı. Noktasına, virgülüne kadar değerlendirildi. Kullanılan kelimeler, verilen mesajlar tek tek özenle seçilip yazıldı.

Mesajlar terör örgütü tarafından farklı yorumlanamayacak kadar açık ve netti. Böylece, "şöyle demek istedi, böyle demek istedi' gibi manipülasyonların önüne geçildi. Öcalan'ın el yazısı ile kaleme alınan metne son şekli 25 Şubat tarihinde verildi.

DÜNYA BASINI: ERDOĞAN'IN BÜYÜK BAŞARISI
NY TIMES:
Erdoğan için siyasi bir başarı.

GUARDIAN:
Ortadoğu için büyük değişim.

BILD: Çatışmaların bitişinin önü açılabilir

AL JAZEERA:
Bölgede önemli sonuçları olacak

CNN: 50 yıllık sorun sona eriyor.

FRANCE 24:
Türkiye için değerli bir adım

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