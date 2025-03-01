Suç örgütünün kırmızı bültenle aranan yöneticisi yakalandı!

Türk istihbaratı, 10 ayrı suçtan 20 arama kaydı bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sinan Memi'nin Polonya'da olduğunu belirledi. Yine uyuşturucu suçundan 30 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Atakan Avcı'nın da Bulgaristan'da yaşadığını tespit etti.



Her iki suç örgütü üyesi de Türk emniyeti ve adı geçen ülke emniyet teşkilatlarının ortak operasyonuyla ele geçirildi. Tutuklanan kaçaklar, önceki gün EGM Havacılık Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Özel Harekât Timi tarafından Türkiye'ye getirildi.

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