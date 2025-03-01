İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Dilan Polat eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Savcılık Polat'lar için gözaltı talimatı verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN