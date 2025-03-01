Başkan Erdoğan Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti. İki lider görüşme ve imza töreni sonrasında basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

Firmalarımız K. Madekonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim ve turizm başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Balkanlar'da barış ve istikrara katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki taşköprü kadar sağlam hale gelmiştir.

Geçmişte K. Makedonya'- dan Anadolu'ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize katkıda bulunmuş, aramızdaki kültürel bağın temelini tahkim etmişlerdir.



FETÖ ile ortak mücadelede kararlıyız. Ukrayna-Gazze başta olmak üzere küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna müzakerelerine desteğimizi vurguladık. Filistin için iki devletli çözümde ortak irademizi teyit ettik.



İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şam'a gitti. Emevi Camii'nin bir bölüme Gaziantep'te üretilen halılardan serdi. Erdoğan'a Şam Valisi Mahir Mervan da eşlik etti.

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