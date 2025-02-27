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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den yalan haberlere sert tepki: "İftira atanlar müfteri ve müptezeldir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir… Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi…" dedi.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:08
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? MHP’den yalan haberlere sert tepki: İftira atanlar müfteri ve müptezeldir

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yönter, "Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi…" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Yönter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir…Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi..."

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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Dostları sevinecek düşmanları üzülecek

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