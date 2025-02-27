Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den yalan haberlere sert tepki: "İftira atanlar müfteri ve müptezeldir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yönter, "Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi…" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Yönter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir…Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi..."