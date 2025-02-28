Dr. Esra Albayrak 28 Şubat panelinde katsayı adaletsizliğini anlattı: "İmam hatipten hukuk fakültesine yerleşmeniz mümkün değildi"

Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, "Belki de şu an burada bulunan birçok genç arkadaşım bu süreçleri yaşamadı. Olması gereken bu özgürlüğün içerisine doğdu ya da belki o yıllarda henüz çocuktu. Ülkemizin demokrasi düzeyi şu anda çok ileride. Özellikle üniversite kapıları yüzlerine kapanan ve adeta ikinci sınıf muamelesi gören başörtülü öğrenciler şu anda üniversitelerde özgür bir şekilde öğrenim görebiliyor. Fakat unutmamalıyız ki Türkiye asla eski Türkiye değil. Bunun kıymetini bilmeniz ve kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerekir." dedi.

Panelde 28 Şubat'ı kendi gözünden anlatan Albayrak, vatandaşlık dersine sivil öğretmenlerin yerine askerlerin girdiğini ifade etti. Albayrak, "Bize doğru vatandaş olmayı öğretirlerdi. Vatandaşlık Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine inşa edildiği değerleri bize öğretmek için müfredata eklenmiş bir dersti. Başörtüsü ile giremeyeceğimizin ilan edildiği ilk dersti." diyerek yaşanan hukuksuzlukları dile getirdi.