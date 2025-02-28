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Dr. Esra Albayrak 28 Şubat panelinde katsayı adaletsizliğini anlattı: "İmam hatipten hukuk fakültesine yerleşmeniz mümkün değildi"

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak'ın katılımıyla Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından “Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli” düzenlendi. Kaldırılan katsayı kanununun yaşattığı mağduriyetlere de değinen Albayrak, "Güya mesleki eğitimin Türkiye'de güçlendirilmesi kılıfı içinde imam hatip okullarındaki katsayı uygulaması aslında fonksiyonel hale getirilmiştir. Öyle bir muazzam bir sıralama kaybı yaşıyorsunuzki sizin hukuk fakültesine yerleşmeniz mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 18:09
Dr. Esra Albayrak 28 Şubat panelinde katsayı adaletsizliğini anlattı: İmam hatipten hukuk fakültesine yerleşmeniz mümkün değildi

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" düzenlendi.

Dr. Esra Albayrak 28 Şubat panelinde katsayı adaletsizliğini anlattı!

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen panelde 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve 28 Şubat sonrası Türkiye'de demokrasinin hızlı ilerleyişi ele alındı.

Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli (Takvim.com.tr)Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli (Takvim.com.tr)

28 ŞUBAT SÜRECİNİ ANLATAN BELGESEL GÖSTERİLDİ

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü Tuba Arslan'ın konuk olduğu panelde, başlangıç konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Akabinde ise 28 Şubat sürecini anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE ASLA ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Tarihe "kara bir leke" olarak geçen ve toplumda derin yaralar açan 28 Şubat sürecinden en çok, eğitim öğretim hakları ellerinden alınan başörtülü öğrenciler etkilenmişti.

Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, "Belki de şu an burada bulunan birçok genç arkadaşım bu süreçleri yaşamadı. Olması gereken bu özgürlüğün içerisine doğdu ya da belki o yıllarda henüz çocuktu. Ülkemizin demokrasi düzeyi şu anda çok ileride. Özellikle üniversite kapıları yüzlerine kapanan ve adeta ikinci sınıf muamelesi gören başörtülü öğrenciler şu anda üniversitelerde özgür bir şekilde öğrenim görebiliyor. Fakat unutmamalıyız ki Türkiye asla eski Türkiye değil. Bunun kıymetini bilmeniz ve kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerekir." dedi.

Panelde 28 Şubat'ı kendi gözünden anlatan Albayrak, vatandaşlık dersine sivil öğretmenlerin yerine askerlerin girdiğini ifade etti. Albayrak, "Bize doğru vatandaş olmayı öğretirlerdi. Vatandaşlık Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine inşa edildiği değerleri bize öğretmek için müfredata eklenmiş bir dersti. Başörtüsü ile giremeyeceğimizin ilan edildiği ilk dersti." diyerek yaşanan hukuksuzlukları dile getirdi.

Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)

KATSAYI ADALETSİZLİĞİ: KAZANMAMAMIZ İÇİN ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTILAR

Kaldırılan katsayı kanununun yaşattığı mağduriyetlere de değinen Albayrak, "Dinle ve dindar insanlarla ilgili o kadar yalan yanlış ithamlarla muhatap olduk ki yok dedim yani genetik mühendisliği okunacak dönem değil bu dönem. Zaten kazanmamamız için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Güya mesleki eğitimin Türkiye'de güçlendirilmesi kılıfı içinde imam hatip okullarındaki katsayı uygulaması aslında fonksiyonel hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)Dr. Esra Albayrak Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli'ne katıldı. (Takvim.com.tr)

Katsayı uygulaması ile imam hatiplerin önünün kapatıldığını belirten Albayrak, "Öyle bir muazzam bir sıralama kaybı yaşıyorsunuzki sizin hukuk fakültesine yerleşmeniz mümkün değildi." şeklinde konuştu.

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise zulüm yıllarının artık geride kaldığını, başörtüsüyle devlet memuru olunabildiğini, üniversitelere girilebildiğini söyledi. Konuşmasına devam eden Beşinci, "Artık eski Türkiye yok, ülkemizde herkes hür şekilde dinini ve dininin emrettiklerini yerine getirebiliyor. Bin yıl sürecek dediler on yıl bile sürmedi. O karanlık günler artık geride kaldı. O günler geride kaldı kalmasına ama biz hâlâ hatırlıyoruz ve hatırlamaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli (Takvim.com.tr)Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli (Takvim.com.tr)

Panel sonunda 28 Şubat sürecinin her yıl dönümünde birçok şehirde gerçekleştirilen "El Ele Özgürlük Zinciri" eylemi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli (Takvim.com.tr)Türkiye’nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli (Takvim.com.tr)

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine çıkan konuklar, toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla el ele vererek "hilal" şekli oluşturdu.

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