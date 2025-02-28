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Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.

AA AA
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 19:20 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 19:21
Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sol 4) ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağ 4) tarafından kabul edildi. (AA)İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sol 4) ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağ 4) tarafından kabul edildi. (AA)

Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu.

Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti.

Şam'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Süleymaniye Tekkesi'nde incelemelerde bulunan Türk heyeti, burada Sultan Vahdettin ve diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının kabirlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti.

Heyet, tekkenin son durumu hakkında Şam Valisi Mahir Mervan'dan bilgi aldı. Bilal Habeş'nin türbesini de ziyaret eden Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şam'dan ayrıldı.

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