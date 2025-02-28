Devlet Bahçeli'den Ramazan paylaşımında barış mesajı: "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz"

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli'den Ramazan mesajı: ''Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz!'' Bahçeli, ramazana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı mübarek ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam alemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.