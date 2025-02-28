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Devlet Bahçeli'den Ramazan paylaşımında barış mesajı: "Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Ramazan ayına ilişkin bir mesaj yayımladı. Paylaşımında barış mesajı veren Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 17:39 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 18:17
Devlet Bahçeli’den Ramazan paylaşımında barış mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Ramazan mesajı: ''Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz!''

Bahçeli, ramazana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı mübarek ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam alemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin paylaşımı (Sosyal medya hesabı)MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

KUTLU BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ

Ramazanı "dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nuru" olarak niteleyen Bahçeli, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamdolsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz. Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı temenni eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükunet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ramazan ayını gönülden tebrik ediyor, dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş geldin ya şehr-i ramazan."

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