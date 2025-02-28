PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Beyaz Saray'daki kavga sonrası Zelenskiy'den Trump'a teşekkür! Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi şoka girdi

ABD Başkanı Donald Trump ile büyük bir tartışma yaşayan ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Araç içindeki tedirgin görüntüsü kameralara yansıyan Zelenskiy kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Trump'a teşekkür etti. Öte yandan Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova düştüğü durum sosyal medyada gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 23:10 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 23:40
Beyaz Saray’daki kavga sonrası Zelenskiy’den Trump’a teşekkür! Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi şoka girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti!

ANLAŞMALAR İMZALANMADI

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki gergin geçen Oval Ofis görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, bugün imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı.

Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı. (Reuters)Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı. (Reuters)

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak birçok şey öğrenildi. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı. (EPA)Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı. (EPA)

Trump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray yetkilileri de ortak basın toplantısının iptal edildiğini ve dolayısıyla bugün imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmayacağını teyit etti.

Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı. (EPA)Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı. (EPA)

Söz konusu tartışmanın ve basın toplantısının iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Zelenskiy'nin paylaşımı (Sosyal medya)Zelenskiy'nin paylaşımı (Sosyal medya)

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Araç içindeki tedirgin görüntüsü kameralara yansıyan Zelenskiy kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Amerika ve Başkan Trump'a teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz." dedi.

Tartışmanın yaşandığı anlarda Ukrayna'nın ABD büyükelçisi (Sosyal medya)Tartışmanın yaşandığı anlarda Ukrayna'nın ABD büyükelçisi (Sosyal medya)

Zelenskiy ile Trump'ın tartıştığı anlar dünya gündemine bomba gibi düşerken kritik zirveyi takip eden Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova düştüğü durum kameralara yansıdı.

Ukrayna Büyükelçisinin çaresizliği kameraya yansıdı!

Oval Ofis'teki kavgada gerilimin yükseldiği anlara elini başını koyan büyükelçinin büyük bir şok yaşadığı görüldü.

ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildiABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Başkan Erdoğan’dan Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda önemli açıklamalar
Turkcell’den güçlü yatırım
Devlet Bahçeli’den Ramazan paylaşımında barış mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
İstanbul’daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan’dan Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten PKK açıklaması: Hangi adla olursa olsun terör örgütü kendini feshetmelidir
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının şifreleri... Kadil’in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres
Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu
Gazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmış
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...
Beyhan Goldman Benardete neden öldü? Herkes kalp krizi sanıyordu gerçek başka çıktı! Sosyete şokta
Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...