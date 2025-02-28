PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kariye Camisi’nde tarihi an: 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

Kariye Camisi, 80 yıl sonra ilk teravih namazına ev sahipliği yaptı. Restorasyonunun ardından ibadete açılan camide, vatandaşlar Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmak için bir araya geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 22:46 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 23:04
Kariye Camisi’nde tarihi an: 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İnşasından sonra uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

stanbul'da rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camisi'nde kılındı. (AA)stanbul'da rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camisi'nde kılındı. (AA)

1945 yılında "ulusal anıt" ilan edilmesi sonrasında müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

stanbul'da rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camisi'nde kılındı. (AA)stanbul'da rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camisi'nde kılındı. (AA)

80 YIL SONRA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında saf tutmak için Kariye Camisi'ne geldi. Namazdan önce tarihi eser niteliğindeki mozaiklerin zarar görmemesi için ısıtıcı çalıştırılamadığı duyurusu yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camisi'nin etrafındaki sokak lambalarına ramazan ayının gelmesiyle ışıklar asılarak süslendi. (AA)Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camisi'nin etrafındaki sokak lambalarına ramazan ayının gelmesiyle ışıklar asılarak süslendi. (AA)

Caminin dolduğunu gören bazı vatandaşlar içeri giremeden geri döndü. Kılınan teravih namazının ardından dua edildi, salavat ve tekbirler getirildi.

SALEP İKRAM EDİLDİ

Namaz sonrası vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli tarafından salep ikram edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Başkan Erdoğan’dan Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda önemli açıklamalar
Turkcell’den güçlü yatırım
Devlet Bahçeli’den Ramazan paylaşımında barış mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
İstanbul’daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan’dan Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten PKK açıklaması: Hangi adla olursa olsun terör örgütü kendini feshetmelidir
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının şifreleri... Kadil’in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres
Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu
Gazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmış
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...
Beyhan Goldman Benardete neden öldü? Herkes kalp krizi sanıyordu gerçek başka çıktı! Sosyete şokta
Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...