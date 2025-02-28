Kariye Camisi’nde tarihi an: 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı

İnşasından sonra uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

stanbul'da rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Kariye Camisi'nde kılındı. (AA)

1945 yılında "ulusal anıt" ilan edilmesi sonrasında müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.