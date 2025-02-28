Başkan Erdoğan ve Bahçeli kararlı duruş gösterdi: Terör örgütü PKK’nın sonu geldi!

Türkiye'de 40 yıldır akan kanı durduracak çok önemli bir adım atıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, bir süre önce "Öcalan PKK'nın lağvedildiğini açıklasın" çağrısı yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz terörsüz Türkiye" diyerek süreci desteklediğini açıkladı.



DEM heyeti de İmralı'ya gidip nabız yokladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 3. görüşmeyi yapan 7 kişilik heyet, PKK'ya "silah bırakın" yazılı mektupla İstanbul'da bir otelde basının karşısına çıktı.



ÖRGÜT ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce basın mensubunun izlediği toplantıda teröristbaşı Öcalan'ın mektubunu Ahmet Türk Kürtçe, Pervin Buldan ise Türkçe olarak aktardı.



Öcalan, terör örgütü PKK'ya yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı: PKK ömrünü tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan 1000 yıllık tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nın; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.



İmralı heyeti, Taksim'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce basın mensubu izledi. Öcalan'ın mesajını Ahmet Türk Kürtçe, Pervin Buldan Türkçe okudu. Mesajın canlı olarak izlenmesi için birçok ilde dev ekranlar kuruldu. AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala; "Biz sonuca bakarız" dedi.



Türkiye, yeni bir dönemece girdi. Önce MHP lideri Bahçeli, "İmralı, terör örgütünü lağvetsin" dedi. Başkan Erdoğan, "Ya silahları gömecekler ya da silahlarla beraber gömülecekler" dedi. Ve İmralı'dan beklenen açıklama geldi.



Teröristbaşı Öcalan, "Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle silah bırakma çağrısında bulunuyorum. Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" mesajı gönderdi.



DEM Parti heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından teröristbaşı Öcalan'la çektirdiği fotoğrafı ilk kez kamuoyu ile paylaştı.



Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.

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