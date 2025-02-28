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Başkan Altay Konya'daki tarihi projeyi anlattı!

Başkan Altay, “Kişi yaptığıyla kalacaktır, biz de eserlerimizle Konya tarihinde önemli işler yapmaya gayret ediyoruz. Önemli olan şehirlerimizi dirençli hale getirebilmek, kurumlar arasındaki ilişkiyi artırabilmek ve şehrin faydasına işleri böyle ortaya koyabilmek” dedi.

Muharrem Yağız Muharrem Yağız
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Başkan Altay Konya’daki tarihi projeyi anlattı!

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatındaki çalışmaları inceledi. Tesisin taşınacağı Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen incelemelerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Altay, ülkemizdeki en önemli konulardan birisinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, Konya'da çok önemli kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, "Aslında Konya kamuoyuna sorduğunuzda kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken üç alanla ilgili çalışmalar yaptık. Birincisi, Eski sanayi ve Karatay Sanayi. İnşallah bir dahaki gezimizi oraya gerçekleştireceğiz ve orada TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz adına ne kadar önemli bir iş yaptığımıza siz de şahitlik etmiş olacaksınız.

İkincisi Sille yolunda bulunan cephanelik alanı. Yine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında Çumra'da güncel bedelle 4 milyar 800 milyon liraya Türkiye'nin en modern cephaneliklerinden birisini yaparak Milli Savunma Bakanlığı'mıza teslim ettik. Orası da Türkiye'nin örnek tesislerinden birisi oldu. Üçüncüsü ise Havzan'da Ağır bakım olarak bildiğimiz alan" ifadelerini kullandı.

"BİR MEMLEKET MESELESİ"
Ağır Bakım olarak bilinen 56. Bakım Fabrika Alanı hakkında bilgi veren Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu anda hep birlikte Meram Yeniyol, Meram Eskiyol, Şehir Caddesi ve Ateşbaz Caddesi arasında bulunan Ağır Bakım olarak bildiğimiz ilgili yapmış olduğumuz inşaatın şantiyesindeyiz. Burası rezerv alanlarıyla birlikte toplam 600 bin metrekarelik bir alan. 60 bin metrekarelik kapalı alanda Milli Savunma Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda tesisler gerçekleştirilmiş oldu.

Burada baştan sona bir tankın bakımının yapılabileceği, hatta yeni imal edilebilecek alanların oluştuğu modern bir tesis inşa ediyoruz. 60 bin metrekare kapalı alanda anahtar teslimi bütün mekanik elektrik işlerinin, çevre düzenlemelerinin yapıldığı, askerlerimizin bütün sosyal imkanlarının karşılandığı bir tesis olacak. Güncel maliyetle burasının yatırım maliyeti 3 milyar 800 milyon lira. Dolayısıyla cephanelik ve Ağır Bakım için 9 milyar bedel harcamış oluyoruz.

Yaptığımız işler NATO standartlarında. Hiçbir masraftan kaçınılmadı. Çünkü biz bunu bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'mıza Türkiye'nin en modern tesislerinden birisini teslim etmiş olacağız. Ağır Bakım alanının inşallah yıl sonuna kadar bu bölgeye taşınmasını arzu ediyoruz. Gördüğünüz gibi inşa işlerinde işimiz kalmadı gibi.

Çevre düzenlemesi işlerini yürütüyoruz. Eylül ayı gibi Milli Savunma Bakanlığı'na teslim ederek taşınmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Taşınma sonrası o bölgede 640 bin metrekarelik alan Büyükşehir Belediyemize devredilecek. Orada; yeşil alanlar, okul alanları, sağlık tesisi alanları ile birlikte yaklaşık 500 bin metrekarelik yeni bir sosyal donatı alanına kavuşmuş olacağız. Kalan 140 bin metrekarelik alanda projenin finansmanı için konut olarak kentsel dönüşümde kullanılmak üzere değerlendirilecek."

"KONYA'NIN HAYALLERİNİ BİR BİR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Başkan Altay, şehrin hayati meselelerine çözümler ürettiklerine dikkati çekerek, "İfade ettiğimiz gibi el ele verdik, Konya'nın hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Böylece merkezde kalmış hem askeri bakımdan büyük bir yoğunluk oluşturan hem de tesis olarak ülkemize hizmet etmekten öte bir alanı böyle bir modern bir alana; en önemlisi de Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanı başında, ASELSAN Konya'nın karşısında yeni bir üretim üssü haline getirerek, Milli Savunma Bakanlığı'na devretmiş olacağız" dedi.

"ESERLERİMİZLE KONYA TARİHİNDE ÖNEMLİ İŞLER YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"
Konya için her zaman en iyisini yapma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Başkan Altay, şunları söyledi: "Sadece 2 projemizin kentsel dönüşüm olarak Büyükşehir Belediyemize maliyeti 9 milyar liranın üzerinde. Şantiyede çalışan müteahhit firmamızdan işçilerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Burada çok yoğun bir emek ve gayret var.

Hep birlikte Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bu süreci tamamlamış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah ülkemizin yarınlarında Milli Savunma Bakanlığı'mızı, Mehmetçiğimizi daha güçlü hale getirecek bu tesis ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olacaktır."

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